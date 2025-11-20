Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liberdade con cargos para os dous últimos detidos pola descarga de 3,6 toneladas de cocaína na Pobra

A xuíza retiroulles os pasaportes, deben comparecer semanalmente no Xulgado e están investigados por un presunto delito contra a saúde pública, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais

Fardos de cocaína que os narcos perderon na Pobra tras a descarga na praia de Niñeiriños.

Fardos de cocaína que os narcos perderon na Pobra tras a descarga na praia de Niñeiriños. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

A xuíz do Tribunal de Instancia de Muros decretou este xoves liberdade con cargos para os dous últimos detidos en Barbanza en relación á descarga de 3.600 quilos de cocaínaque a Policía Nacional frustrou o pasado mes de setembro na Pobra.

Fiscalía non interesou o seu ingreso en prisión. Como medidas, impúxolles a retirada do pasaporte e a obrigación de comparecer semanalmente no Xulgado. Están investigados por un presunto delito contra a saúde pública, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais.

Estas dúas persoas foron arrestadas o pasado martes tras os rexistros domiciliarios levados a cabo por axentes da Policía Nacional nos municipios da Pobra do Caramiñal (na zona do Campiño) e Ribeira (na parroquia de Palmeira).

No marco da operación Saona, a Policía Nacional comisou parte da cocaína que os narcos descargaran na praia pobrense de Niñeiriños e que perderon durante a persecución policial; o resto da droga atopouna a Policía Local ao día seguinte nunha nave abandonada.

O operativo saldouse con dezaseis detencións.

