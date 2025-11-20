Liberdade con cargos para os dous últimos detidos pola descarga de 3,6 toneladas de cocaína na Pobra
A xuíza retiroulles os pasaportes, deben comparecer semanalmente no Xulgado e están investigados por un presunto delito contra a saúde pública, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais
A xuíz do Tribunal de Instancia de Muros decretou este xoves liberdade con cargos para os dous últimos detidos en Barbanza en relación á descarga de 3.600 quilos de cocaínaque a Policía Nacional frustrou o pasado mes de setembro na Pobra.
Fiscalía non interesou o seu ingreso en prisión. Como medidas, impúxolles a retirada do pasaporte e a obrigación de comparecer semanalmente no Xulgado. Están investigados por un presunto delito contra a saúde pública, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais.
Estas dúas persoas foron arrestadas o pasado martes tras os rexistros domiciliarios levados a cabo por axentes da Policía Nacional nos municipios da Pobra do Caramiñal (na zona do Campiño) e Ribeira (na parroquia de Palmeira).
No marco da operación Saona, a Policía Nacional comisou parte da cocaína que os narcos descargaran na praia pobrense de Niñeiriños e que perderon durante a persecución policial; o resto da droga atopouna a Policía Local ao día seguinte nunha nave abandonada.
O operativo saldouse con dezaseis detencións.
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena
- Carmen Porto deja la Corporación de Ames entre aplausos
- ¿Qué son las pequeñas placas blancas que han aparecido en la playa de Louro?
- El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado