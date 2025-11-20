SOS da Pobra para mellorar a rede de auga: as analíticas alertan de parámetros que non cumpren coas normativas
A estación de tratamento ten 60 anos, e as actuacións necesarias requiren un investimento de 6 millóns de euros
O alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, solicitou a colaboración da Xunta de Galicia para facer fronte a dous proxectos: a mellora da rede municipal de abastecemento de auga e o arranxo do vertedoiro de Moldes, compartido con Ribeira.
Trátase de dúas iniciativas que o primeiro edil cualificou como "esenciais" e que deberían executarse en colaboración co organismo autonómico, "xa que o Concello carece dos medios técnicos e materiais necesarios para realizalas”, dixo.
Nunha reunión coa directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, e co representante de Augas de Galicia, Gonzalo Mosquera, á que tamén asistiron a técnica de Medio Ambiente e o arquitecto municipal, o alcalde explicou que "unicamente o investimento para pór ao día as infraestruturas de abastecemento suporía un desembolso de 6 millóns de euros, unha contía inasumible para A Pobra".
Por unha banda, no caso da subministración da auga, o primeiro edil lembrou que a ETAP da Pobra ten 60 anos de antigüidade, "polo que a instalación está obsoleta e é insuficiente para cubrir a demanda actual malia ao mantemento constante que realiza o Concello e á tecnoloxía achegada pola empresa concesionaria".
Ademais, segundo Vidal, "as últimas analíticas arroxaron diversos parámetros que non compren coas normativas, e que se traducen en incumprimentos puntuais na calidade da auga". "A solución pasaría pola construción doutras dúas estacións de tratamento".
Vertedoiro de Moldes
Por outra banda, o vertedoiro de Moldes requiriría, tal e como indicou o primeiro edil, dunha reparación “urxente” tras o desprendemento que sufriu. Neste caso, pediuse a cooperación do organismo autonómico para arranxar a cobertura de protección das láminas de selado do vertedoiro.
Para dar solución a ambas as cuestións, Vidal Suárez solicitou asesoramento e financiamento para o desenvolvemento das actuacións, “que consideramos prioritarias”, subliñou.
Desde a Xunta de Galicia comunicouse que non se asumirá a financiación directa das intervencións, pero acadouse o compromiso de colaborar con asesoramento e supervisión dos traballos necesarios.
O rexedor incide en que a falta de financiamento limita a capacidade do Concello para executar as medidas requiridas (a do abastecemento e a do vertedoiro), “que precisan dun investimento inabarcable para un concello como o da Pobra”. José Carlos Vidal indicou que continuará buscando alternativas e “fórmulas para garantir que estes proxectos se executen en beneficio de toda a cidadanía”.
Rexeneración do bordo litoral dos Areos
O alcalde da Pobra, acompañado do arquitecto municipal, mantivo tamén unha reunión co director xeral de Patrimonio, os seus xefes territoriais e o xefe da demarcación de Costas en Galicia con motivo do proxecto de rexeneración do bordo litoral do Areal.
Na actualidade, o proxecto está paralizado por un informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio posto que, entre outras actuacións, propoñíase a demolición das naves en ruína existentes. Ditas naves está catalogadas polo PXOM e, en consecuencia, non se pode proceder ao seu derrubamento.
Desde a Dirección Xeral de Patrimonio abriron a posibilidade de modificar puntualmente o PXOM mudando a catalogación desta edificación, un trámite que tería que vir acompañado dun estudo arqueolóxico.
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena
- Carmen Porto deja la Corporación de Ames entre aplausos
- ¿Qué son las pequeñas placas blancas que han aparecido en la playa de Louro?
- El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado