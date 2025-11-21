El Concello de Boiro indemniza a quienes se quedaron sin parcela mínima en el Plan Parcial de Barraña

El Gobierno local de Boiro aprobó el pago de las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos que, con la modificación del proyecto del Plan Parcial de Barraña realizada en 2013, se quedaron sin parcela mínima.

«Era una deuda que teníamos con estos propietarios y que, en 2013, quedaron sin sus fincas y aún no habían cobrado el importe correspondiente a esa indemnización», señala el alcalde, José Ramón Romero.

Este año, una vez finalizada la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad, se llevaron a cabo las liquidaciones a los propietarios y ahora se va a realizar el pago de las indemnizaciones a los propietarios que no alcanzaron el 15% de la parcela mínima edificable.

El siguiente paso será redactar y aprobar el proyecto de urbanización que habilitará un espacio para la construcción de 902 viviendas. El ámbito de actuación abarca una superficie de 140.829,24 metros cuadrados, delimitada por la avenida de la Constitución, la calle María Mariño y la avenida Empresario Jesús Alonso.

El proyecto de urbanización que se pretende aprobar en esta legislatura contemplará la creación de 902 viviendas, de las cuales 188 serán protegidas; 2.817 plazas de aparcamiento; 30.757 m2 de espacios libres públicos y 14.300 m2 para equipamientos públicos.

Los usos que se contemplan, además de vivienda, son el hotelero, el comercial, el de oficinas, el sanitario, el educativo y el asistencial, entre otros.