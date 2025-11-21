Denuncian la desaparición del retablo de estilo barroco de una capilla de Rianxo

El histórico retablo de estilo barroco de la capilla de San Xoán da Ermida, de Araño (Rianxo) ha desaparecido. La valiosa pieza presidía el altar mayor de un templo que está catalogado como bien con protección integral.

Se trata de un retablo de tres cuerpos de madera. En sus secciones figuran las imágenes de San Francisco, San Juan (en el cuerpo central) y San Roque. Contiene también las imágenes de Santa Rita, Santo Domingo y San Antonio.

En el pequeño altar solo hay ahora elementos litúrgicos: un crucifijo, flanqueado por dos imágenes de San Antonio y San Juan Bautista, un cirio y unas flores.

La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) ya denunció la desaparición del retablo ante la Dirección Xeral de Patrimonio. El colectivo señala que "es una seria pérdida patrimonial, dada la importancia de la pieza dentro del conjunto original de la ermita". Una desaparición que, según Apatrigal, "podría tener consecuencias no solo culturales y religiosas, sino también legales".

Imagen del retablo de estilo barroco de la capilla de San Xoán da Ermida, de Araño. / Cedida

Según el proyecto Patrimonio Galego, la ermita fue construida entre los siglos XVI y XVIII y perteneció originalmente al conjunto del Pazo de los Caamaño. La fachada principal tiene una puerta alintelada y una espadaña de un solo cuerpo coronada por una cruz; hay un segundo acceso lateral similar.

En el exterior hay un pequeño soportal con cubierta a dos aguas sobre pilastras de granito, justo frente a la calle; además, hay un pequeño altar lateral sobre una piedra que podría corresponder a los restos de otra cruz de calvario.

Este diario se puso en contacto con el párroco de la localidad, que no quiso hacer declaraciones al respecto de momento.