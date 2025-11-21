Noia le cederá al IGVS un solar de San Lázaro para vivienda pública
El BNG pactó con el Gobierno local la aprobación de una moción conjunta en el próximo pleno
Noia
El BNG de Noia llegó a un acuerdo con el Gobierno local para presentar en el próximo pleno (el jueves 27) una moción conjunta para ceder al Instituto Galego de Vivenda e Solo un terreno en el barrio de San Lázaro para la construcción de 30 viviendas de promoción pública.
La iniciativa forma parte del pacto de investidura entre el BNG y el PSOE.
La cesión se realizará con condicionantes; entre ellos, que las viviendas se ofrezcan en régimen de alquiler a un precio accesible; que la construcción se realice en un plazo de dos años; y que el bajo del inmueble pase a disposición del Concello para acoger servicios municipales, como por ejemplo, un centro de día si así se decide.
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Un pequeño pueblo gallego, entre los mejores destinos de España para una escapada rural: 'Representa la Galicia más auténtica
- El mejor inglés de España se habla en Galicia
- Vuelve la mejor fiesta de Fin de Año de Santiago con barra libre, ruleta de chupitos y chocolate con churros
- Bico de Xeado sorprende en Santiago con un nuevo sabor de helado: limitado y basado en un postre clásico del otoño
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua