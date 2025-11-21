Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noia le cederá al IGVS un solar de San Lázaro para vivienda pública

El BNG pactó con el Gobierno local la aprobación de una moción conjunta en el próximo pleno

El portavoz del BNG de Noia, Ricardo Siuárez, izquierda, y el alcalde, el socialista Francisco Pérez. / Suso Souto

Suso Souto

Noia

El BNG de Noia llegó a un acuerdo con el Gobierno local para presentar en el próximo pleno (el jueves 27) una moción conjunta para ceder al Instituto Galego de Vivenda e Solo un terreno en el barrio de San Lázaro para la construcción de 30 viviendas de promoción pública.

La iniciativa forma parte del pacto de investidura entre el BNG y el PSOE.

La cesión se realizará con condicionantes; entre ellos, que las viviendas se ofrezcan en régimen de alquiler a un precio accesible; que la construcción se realice en un plazo de dos años; y que el bajo del inmueble pase a disposición del Concello para acoger servicios municipales, como por ejemplo, un centro de día si así se decide.

