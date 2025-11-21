Noia le cederá al IGVS un solar de San Lázaro para vivienda pública

El BNG de Noia llegó a un acuerdo con el Gobierno local para presentar en el próximo pleno (el jueves 27) una moción conjunta para ceder al Instituto Galego de Vivenda e Solo un terreno en el barrio de San Lázaro para la construcción de 30 viviendas de promoción pública.

La iniciativa forma parte del pacto de investidura entre el BNG y el PSOE.

La cesión se realizará con condicionantes; entre ellos, que las viviendas se ofrezcan en régimen de alquiler a un precio accesible; que la construcción se realice en un plazo de dos años; y que el bajo del inmueble pase a disposición del Concello para acoger servicios municipales, como por ejemplo, un centro de día si así se decide.