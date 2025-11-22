As carrilanas de Esteiro saen do circuíto xudicial
Unha sentenza exime a organización de responsabilidade civil subsidiaria tras unha denuncia a un garda de seguridade por lesións nun concerto
O Xulgado do Penal nº5 da Coruña ditou unha sentenza na que absolve a Asociación Deportiva e Cultural Esteirana de Carrilanas (organizadora do Gran Prix de Carrilanas de Muros) de responsabilidade civil subsidiaria en relación a un presunto delito de lesións por parte dun garda de seguridade denunciado en 2019 por un asistente a un concerto organizado pola citada entidade.
Os feitos xulgados tiveron lugar en xullo de 2019 cando un garda de seguridade dunha empresa contratada pola A.D.C. Esteirana de Carrilanas esposou un asistente que se resistía a abandonar o recinto do concerto proferindo insultos e opoñendo resistencia.
O home denunciou as presuntas lesións que lle provocaron as esposas na man dereita, mentres que o garda de seguridade denunciouno a el por supostas ameazas. Finalmente, o home que denunciou lesións foi condenado por ameazas a unha multa de 6 € ao día durante un mes, e o garda de seguridade foi absolto, o que conleva que a asociación quede eximida de responsabilidade civil subsidiaria.
«Non se trataba unicamente dos case 40.000 € inxustamente reclamados por parte do denunciante; tratábase de confirmar que desde esta asociación se fan as cousas ben», sinala a asociación. «Non existiu delito por parte de ninguén que participase na organización do Gran Prix de Carrilanas. Unha cantidade como a reclamada nese proceso penal sería terrible para a asociación de verse afectada», engade. A sentenza non é firme: cabe recurso ante a Audiencia Provincial.
