Porto do Son inviste máis de 42.000 euros na mellora do centro de saúde
A actuación consistiu na limpeza e saneamento da cuberta, a reposición de tellas danadas e a impermeabilización e pintado da fachada
O centro de saúde de Porto do Son xa loce un novo aspecto tras as recentes obras de mellora acometidas, a través do convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Concello.
Esta nova obra, que dá continuidade á reforma da cuberta do centro realizada o pasado ano, contou cun investimento de 42.894,50 euros, financiado ao 50% entre as administracións autonómica e local, aportando cada entidade 21.447,25 euros.
As obras consistiron nunha limpeza e saneamento completo da cuberta, así como o lavado da parte traseira do tellado e reposición de tellas rotas. Na zona dianteira levantáronse as tellas para eliminar a vexetación.
Por último, realizouse unha limpeza xeral, unha substitución de pezas danadas e a impermeabilizado das chemineas.
En canto ás fachadas realizouse unha limpeza e impermeabilización para mellorar a eficiencia enerxética, así como para evitar filtracións de agua e humidade.
Tras o remate das obras, o alcalde, Luis Oujo, agradeceu “a disposición da Xunta de Galicia para chegar a este tipo de acordos, que son fundamentais para a mellora das nosas infraestruturas”.
“Esta actuación permitirá ofrecer un espazo máis axeitado para a prestación da asistencia á nosa veciñanza, así como tamén optimizar as condicións do centro, prolongar a durabilidade da infraestutura e mellorar a súa eficiencia enerxética”, engadiu.
