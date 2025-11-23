A actriz Mela Casal recibe o Premio Honorífico da Mostra de Curtas de Noia
O galardón do público foi para Marisa Crespo e Moisés Romera por Pálpito, e Alejandro Bordier gañou o de Mellor Curtametraxe
O Coliseo Noela acolleu a gala de clausura da 26ª Mostra de Curtas Vila de Noia, cargada de emoción, música e recoñecemento ao talento audiovisual. A entrega de premios puxo fin a once días que fixeron desta edición a máis concorrida dos últimos anos.
Máis de 4.000 rapaces e rapazas pasaron pola Mostra para participar en Curtacativa, iniciativa coa que o festival reforza o seu compromiso de achegar o cinema ás novas xeracións.
Pablo Cueto fíxose co premio ao Mellor Guion; Pablo Pagán, co de Mellor Dirección; Carlos Santos, co de Mellor Actor; e Natalia Zamora, co de Mellor Actriz.
Un dos momentos máis emotivos da noite chegou coa entrega do Premio Honorífico á actriz Mela Casal, quen puxo en valor «o poder creativo da curtametraxe» e reivindicou «a liberdade artística» que ofrece este formato.
O Premio do Público foi para Marisa Crespo e Moisés Romera, pola curta Pálpito. Héctor Zafra e Santi Azmequeta recibiron o galardón á Mellor Curtametraxe de Animación; Alejandro Bordier, o de Mellor Curtametraxe, por Le dernier dimanche de mai; Germán Gómez, o de Mellor Pitch do primeiro Festival de Pitching da Mostra; Mateo Bouzada, o Premio Brandariz á Mellor Curtametraxe Galicia Amateur; e Asier Rey, o Premio Blog Español á Mellor Curta.
O cineasta iraniano Sousan Salamat, recoñecido coa Mención Especial do xurado pola excelencia da súa curtametraxe, non puido recoller o premio.
Entre as autoridades estaban o alcalde, Francisco Pérez; e a deputada provincial de Igualdade, Sol Agra.