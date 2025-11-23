La Banda de Música Municipal de Outes celebró sus 40 años con un multitudinario concierto

Más de 300 personas asistieron este sábado al emotivo concierto con el que la Banda de Música Municipal de Outes celebró sus cuarenta años de historia.

La carpa instalada en la Praza de Galicia de Serra de Outes se quedó pequeña para acoger un acto protagonizado por unos cuarenta músicos, entre los que forman parte actualmente de la banda y los que lo hicieron en su día.

Más de 300 personas asistieron al concierto. / Cedida

Entre los asistentes se encontraba el alcalde, Francisco Calo, quien destacó la exitosa trayectoria de la banda y el fructífero trabajo formativo que llevó a cabo para crear la prometedora cantera que tiene actualmente.

Durante el concierto se interpretaron 14 piezas, pero hubo también momentos para el recuerdo a los músicos fallecidos y aquellas personas que contribuyeron a fortalecer la formación.