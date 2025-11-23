La Banda de Música Municipal de Outes celebró sus 40 años con un multitudinario concierto
Más de 300 personas disfrutaron con las 14 piezas interpretadas por 40 músicos y exintegrantes de la agrupación
Más de 300 personas asistieron este sábado al emotivo concierto con el que la Banda de Música Municipal de Outes celebró sus cuarenta años de historia.
La carpa instalada en la Praza de Galicia de Serra de Outes se quedó pequeña para acoger un acto protagonizado por unos cuarenta músicos, entre los que forman parte actualmente de la banda y los que lo hicieron en su día.
Entre los asistentes se encontraba el alcalde, Francisco Calo, quien destacó la exitosa trayectoria de la banda y el fructífero trabajo formativo que llevó a cabo para crear la prometedora cantera que tiene actualmente.
Durante el concierto se interpretaron 14 piezas, pero hubo también momentos para el recuerdo a los músicos fallecidos y aquellas personas que contribuyeron a fortalecer la formación.
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- El 'bosque de gigantes' gallego que ha enamorado a National Geographic y es ideal para una escapada de otoño
- Coronado en Silleda el mejor conductor de autocares de España, de Europa y del mundo
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54
- El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Una foto centenaria que cobra vida en Costa da Morte
- Quién es 9Louro, el joven que ayer arrasó con su concierto en la Igrexa da Universidade: 'A cola chegaba ata Caldeirería