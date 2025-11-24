El conselleiro de Sanidade aborda con empresarios del Barbanza las mejoras asistenciales en la comarca

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, abordó este lunes con una representación de empresarios del Barbanza las mejoras asistenciales previstas en la comarca, principalmente, con la puesta en servicio de una nueva ambulancia medicalizada.

Acompañado por el director de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Román Gómez, el conselleiro destacó que los presupuestos de la Xunta para 2026 recogen los recursos necesarios para dotar al distrito sanitario del Barbanza de una nueva ambulancia medicalizada con base en el municipio de Ribeira.

En este sentido, precisó que la previsión es que esté en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año y que su cobertura abarcará los ayuntamientos de Rianxo, Boiro, Ribeira, Porto do Son y A Pobra do Caramiñal.

Durante la reunión, en la que también estuvo presente el hasta hace poco jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago, José Ramón González Juanatey, se analizaron las mejoras que se conseguirán en el desplazamiento de pacientes con problemas cardíacos.

Entre las mejoras previstas por el Ejecutivo gallego para este distrito destacan, también, la licitación de la redacción del proyecto del Hospital de Día Oncohematológico, que evitará que los pacientes barbanzanos se tengan que desplazar hasta el Hospital Clínico de Santiago; la adquisición de un nuevo mamógrafo para el hospital del Barbanza, por un importe de 326.700 €; o la mejora de la envolvente y de la eficiencia energética del centro hospitalario, para la que se reservó un millón de euros.

En la reunión participaron el director general y la directora de Relaciones Externas de Congalsa, Luis Miguel Simarro e Isabel Cañas; el presidente del Grupo J.J. Chicolino, Juan José Fajardo; y la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo.