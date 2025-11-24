Javi Maneiro deja Heredeiros da Crus, que cancela sus conciertos y se sume en una "profunda conmoción"

El grupo musical barbanzano Heredeiros da Crus anunció este lunes que su vocalista, Javi Maneiro, decidió «poner fin» a su etapa en la formación y que se cancelan los próximos conciertos de la banda.

«Su talento, energía y profesionalidad dejan una huella profunda en la banda, en los escenarios y, por supuesto, en cada una de las personas que formamos parte de este proyecto», ha detallado la banda en un comunicado.

A renglón seguido, los integrantes del grupo agradecen a Maneiro todo el camino recorrido y le desean lo mejor «en esta nueva etapa que ahora inicia». Ante esta noticia, la banda ha afirmado que está en un momento de «profunda conmoción» y que, por el momento, no puede dar más información sobre su futuro.

Por ello, las actuaciones previstas en el Inverfest, que se celebrará el próximo día 31 de enero, y en el Exporock, que será el 14 de marzo, quedan canceladas. Igualmente, Heredeiros da Crus ha suspendido «todas las negociaciones en marcha para el año 2026».

«Lamentamos las posibles molestias ocasionadas tanto a las organizaciones como a las personas que tenían previsto acompañarnos en esas fechas y agradecemos sinceramente su comprensión», señala finalmente el grupo de música.