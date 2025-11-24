Promueven en Muros la creación del Museo de Carrilanas Gerente

El Gran Prix de Carrilanas de Esteiro es para los vecinos y vecinas de Muros mucho más que una divertida carrera; mucho más que una cita turística: es parte de su identidad y de su historia.

Por eso, la A.D.C. Esteirana de Carrilanas, que organiza anualmente esta cita, declarada de Interés Turístico Nacional, se ha marcado un ambicioso objetivo: crear el Museo de Carrilanas Gerente.

Su intención es que se denomine así en honor de quien fue presidente de honor de la A.D.C. Esteirana de Carrilanas, Ramiro García Núñez, conocido como Gerente, fallecido en 2022 a los 91 años.

"Queremos un espacio digno, vivo, abierto al pueblo y al mundo, que guarde para siempre el legado de las carrilanas y de las personas que las hicieron únicas. Esteiro merece un museo digno. Gerente merece su lugar en la historia. Y nosotros vamos a trabajar desde ya para conseguirlo", explican desde la entidad.

En 2012, con motivo del XXV aniversario del Gran Prix de Carrilanas de Esteiro, se inauguró la Casa das Carrilanas, un espacio en el que poder exponer las más espectaculares y originales carrilanas y trabajar en la organización del Gran Prix.

"Fue un trabajo humilde; comenzó con el enorme e inolvidable gesto de Ramiro García Núñez de ceder sus instalaciones para crear nuestra sede social y además mantener una exposición permanente durante todo el año", explican desde la entidad.

El Concello colaboró en la rehabilitación del local cedido por Gerente, pero en 2022 el material allí expuesto se trasladó a un local alquilado por la asociación, donde se ubica en la actualidad la Casa das Carrilanas y en el que pueden verse algunos de los artesanales bólidos construidos por él. En sus paredes colgaron fotos y recortes de diarios que recuerdan cómo pasaron los años desde aquel primer Gran Prix de 1988 hasta hoy.

"Hicimos del trabajo de todos, de las aportaciones de unos y de otros, un trabajo humilde que es lo que nos permite tener un sitio único en el mundo", explican.

Algunas de las carrilanas almacenadas por la asociación en una nave del Concello. / Cedida

"Fueron las manos de Gerente las que dieron vida a las carrilanas de Esteiro más famosas y hermosas, fiel reflejo de la cultura esteirana, que recogen anécdotas e historias desde el año 1988. El viejo Gerente, desbordante en juventud, hizo un trabajo que valoraremos con el tiempo, pues son para nosotros las carrilanas algo que vivimos de cerca, de manera cotidiana, pero que quienes no están familiarizados, ven como lo que realmente son: obras de arte espectaculares, irrepetibles e inimitables", añaden.

Pero la asociación, que además de una docena de carrilanas construidas por Gerente tiene otras 35, aproximadamente, almacenadas en una nave del Concello, quiere disponer ahora de un nuevo espacio en el que musealizar sus fondos y poner en valor el legado de Gerente.

Por otra parte, los directivos del citado colectivo tiene fecha ya para el encuentro con el que esperan retomar el diálogo y las negociaciones con el Concello, roto desde el pasado mes de marzo, cuando la A.D.C. Esteirana de Carrilanas suspendió la edición del Gran Prix de Carrilanas de 2025 alegando falta de colaboración de la administración local.

La asociación había solicitado una reunión con la alcaldesa, la nacionalista María Lago, pero la regidora les remitió a la responsable de Cultura y teniente de alcaldesa, la socialista Caridad González, con quien directivos de la entidad se reunirán el próximo viernes día 28.