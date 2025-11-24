Ribeira presenta los presupuestos de 2025 ‘in extremis’ para acabar obras

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, presentó este lunes los presupuestos municipales de 2025, a falta de poco más de un mes para que finalice el actual ejercicio y, por tanto, con el tiempo justo para cumplir con los trámites de aprobación inicial (se debatirá en el pleno de mañana), exposición pública y aprobación definitiva.

El documento, por importe de 29.756.460 €, fue elaborado además en un tiempo récord por el actual Gobierno bipartito (PP-PBBI), si bien la edil de Facenda, Herminia Pouso, que lo era también en el anterior Ejecutivo, lo diseñó en base al trabajo que había llevado a cabo con los técnicos municipales en los últimos meses. Eso sí: con sustanciales cambios.

Sampedro dijo que "se trata de un presupuesto que nace casi agotado", pero Pouso explicó al respecto que «quizá pueda parecer que no tiene sentido aprobar a estas alturas del año los presupuestos de 2025, pero lo cierto es que resulta necesario para dar cobertura a obras que actualmente están licitadas o en ejecución y para garantizar la viabilidad de inversiones que también están en marcha».

Una de esas obras es la construcción del Edificio de Deportes Náuticos de Aguiño, una actuación que está ya en su recta final y para cuyo remate se consigna una partida de más de medio millón de euros. «De lo contrario, no se podría finalizar», dijo.

Por su parte, María Sampedro explicó que en el capítulo de inversiones se reservan 57.000 euros para la remodelación de la Praza do Centenario («justificada fuera de plazo», dijo); 48.000 euros para la red eléctrica del nuevo polígono industrial; 9.600 euros para la redacción del proyecto de la senda fluvial de Saíñas; 70.000 euros para mejoras en los centros educativos; 60.000 euros para refuerzo de la iluminación; y 120.000 euros para obras de saneamiento y abastecimiento.

Asimismo, se incrementarán algunas partidas, como la destinada a la instalación de un parque infantil en la Praza do Centenario, que el anterior Gobierno tripartito pretendía afrontar en varias fases, con una inversión inicial de 120.000 euros, y que se llevará a cabo en una sola fase, con una partida de 213.000 euros.

Sin endeudamiento

La cuantía de los presupuestos de 2025 es un 5,88% inferior a la de 2024, según Pouso «porque en los de 2024 se incluía una operación de endeudamiento de 2,6 millones de euros, y en los de 2025 no se prevé ninguna». Respecto a los de 2026, Pouso dijo que, al no estar aprobados aún los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo local deberá esperar a conocer a mediados de 2026 la previsión de la aportación de tributos que se realice en base a la liquidación del ejercicio anterior.