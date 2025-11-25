Ribeira habilita un aparcamiento de 112 plazas junto al polígono industrial

Hace ya varios años que el polígono industrial de Xarás (Ribeira) agotó su capacidad para acoger nuevas empresas. Y hace años también que el Concello tramita la creación de una nueva bolsa de terreno industrial. Pero el actual recinto empresarial ribeirense nació ya con una deficiencia que, a medida que fue creciendo, se hizo más evidente: la escasez de zonas para el estacionamiento.

En la actualidad, las plazas para aparcar son muy escasas, y numerosos vehículos invaden a diario las aceras del polígono.

Pero la creación de un amplio aparcamiento público gratuito en las inmediaciones del polígono de Xarás va a paliar en gran medida esa situación. El Concello pavimentó la explanada de tierra existente frente al Punto Limpio (detrás del polígono) y habilitó 112 plazas de estacionamiento. La inversión fue de cien mil euros.