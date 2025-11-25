Ribeira habilita un aparcamiento de 112 plazas junto al polígono industrial
El Concello acondicionó la explanada existente frente al Punto Limpio
Hace ya varios años que el polígono industrial de Xarás (Ribeira) agotó su capacidad para acoger nuevas empresas. Y hace años también que el Concello tramita la creación de una nueva bolsa de terreno industrial. Pero el actual recinto empresarial ribeirense nació ya con una deficiencia que, a medida que fue creciendo, se hizo más evidente: la escasez de zonas para el estacionamiento.
En la actualidad, las plazas para aparcar son muy escasas, y numerosos vehículos invaden a diario las aceras del polígono.
Pero la creación de un amplio aparcamiento público gratuito en las inmediaciones del polígono de Xarás va a paliar en gran medida esa situación. El Concello pavimentó la explanada de tierra existente frente al Punto Limpio (detrás del polígono) y habilitó 112 plazas de estacionamiento. La inversión fue de cien mil euros.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Coronado en Silleda el mejor conductor de autocares de España, de Europa y del mundo
- La falta de pisos en Ames dispara el alquiler de estudios a 500 euros: «Antes no los querían»
- Una fuga de gas obliga a desalojar un edificio del centro de Santiago: 'Los vecinos estaban muy asustados
- Un conductor se da a la fuga tras chocar contra unas escaleras y un coche en Santiago: 'Levamos anos pedindo bandas redutoras novas