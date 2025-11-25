Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribeira habilita un aparcamiento de 112 plazas junto al polígono industrial

El Concello acondicionó la explanada existente frente al Punto Limpio

Estacionamiento habilitado junto al polígono de Xarás.

Suso Souto

Ribeira

Hace ya varios años que el polígono industrial de Xarás (Ribeira) agotó su capacidad para acoger nuevas empresas. Y hace años también que el Concello tramita la creación de una nueva bolsa de terreno industrial. Pero el actual recinto empresarial ribeirense nació ya con una deficiencia que, a medida que fue creciendo, se hizo más evidente: la escasez de zonas para el estacionamiento.

En la actualidad, las plazas para aparcar son muy escasas, y numerosos vehículos invaden a diario las aceras del polígono.

Pero la creación de un amplio aparcamiento público gratuito en las inmediaciones del polígono de Xarás va a paliar en gran medida esa situación. El Concello pavimentó la explanada de tierra existente frente al Punto Limpio (detrás del polígono) y habilitó 112 plazas de estacionamiento. La inversión fue de cien mil euros.

