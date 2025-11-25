Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día da Eliminación da Violencia contra a Muller 2025

Outes aposta polo ensino infantil polo 25N

A rapazada puido gozar de múltiples obradoiros e dunha charla informativa ao longo do mes

O alumnado atendendo no último dos obradoiros. | CEDIDA

O alumnado atendendo no último dos obradoiros. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Outes

Como cada novembro, o Concello de Outes deixa ben claro cunha serie de iniciativas que a protección da muller en todos os puntos e a reivindicación dos seus dereitos é un dos eixos prioritarios do goberno municipal.

Especialmente, o Concello busca difundir esta filosofía entre os máis novos do municipio. E mostra disto foron os múltiples talleres que impartiron nos centros de ensino do municipio, nos que trataron cuestións significativas como os vínculos afectivos sans ou a igualdade entre home e muller. Ademais, no día de onte, o alumnado de 3º de ESO do IES Poeta Añón gozou dunha charla informativa relacionada coas agresións e os diferentes tipos de violencia sexual que se poden dar na actualidade.

Para o día máis importante do mes, hoxe, 25N, convocaron unha concentración ás 12.30 horas na Praza de Galicia.

A vindeira proposta será a impulsión do obradoiro Coñezo o meu corpo e constrúo vínculos sans, no que ensinarán aos pequenos de 6º de Primaria do CEIP Plurilingue de Outes conceptos xerais sobre a igualdade, como funciona a pubertade e o impacto actual das redes sociais neste marco. Todo isto con materiais atractivos para fomentar a reflexión.

