Día da Eliminación da Violencia contra a Muller 2025
Outes aposta polo ensino infantil polo 25N
A rapazada puido gozar de múltiples obradoiros e dunha charla informativa ao longo do mes
Como cada novembro, o Concello de Outes deixa ben claro cunha serie de iniciativas que a protección da muller en todos os puntos e a reivindicación dos seus dereitos é un dos eixos prioritarios do goberno municipal.
Especialmente, o Concello busca difundir esta filosofía entre os máis novos do municipio. E mostra disto foron os múltiples talleres que impartiron nos centros de ensino do municipio, nos que trataron cuestións significativas como os vínculos afectivos sans ou a igualdade entre home e muller. Ademais, no día de onte, o alumnado de 3º de ESO do IES Poeta Añón gozou dunha charla informativa relacionada coas agresións e os diferentes tipos de violencia sexual que se poden dar na actualidade.
Para o día máis importante do mes, hoxe, 25N, convocaron unha concentración ás 12.30 horas na Praza de Galicia.
A vindeira proposta será a impulsión do obradoiro Coñezo o meu corpo e constrúo vínculos sans, no que ensinarán aos pequenos de 6º de Primaria do CEIP Plurilingue de Outes conceptos xerais sobre a igualdade, como funciona a pubertade e o impacto actual das redes sociais neste marco. Todo isto con materiais atractivos para fomentar a reflexión.
