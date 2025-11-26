El acusado de un intento de homicidio en Boiro fue condenado a dos años, pero no irá a prisión
La pena de cárcel se suspendió con la condición de que no delinca en tres años, complete la indemnización y cumpla las medidas de alejamiento
El hombre que se enfrentaba inicialmente a una petición de condena de ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa en Boiro aceptó una pena de dos años de prisión y el pago de 35.000 euros a la víctima por los daños causados.
Así se acordó en una vista de conformidad celebrada este miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.
Con este acuerdo, en el que se aplicaron las circunstancias atenuantes de reparación del daño (el acusado ya pagó 20.000 euros de la indemnización) y de actuar bajo la influencia de drogas, se le impuso al acusado la pena de dos años de prisión. Además, el hombre no podrá aproximarse a la víctima a menos de 100 metros y se le prohíbe comunicarse con él durante siete años.
Con todo, la ejecución de la pena de prisión quedó suspendida con la condición de que el procesado no cometa ningún delito en tres años, que abone los 10.000 euros restantes de la indemnización y cumpla las penas de prohibición de comunicación y alejamiento.
Los hechos ocurrieron el 9 de enero de 2022 cuando el acusado disparó a la víctima con una carabina de aire comprimido. El enjuiciado tuvo una primera discusión en una cafetería y, al salir y sentarse en el capó de su coche, escribió al hermano de la víctima advirtiendo de que iba a "matar" a su hermano.
Al rato, la víctima salió del mismo establecimiento, puso en marcha su vehículo junto al lugar en el que estaba el acusado, se apeó del mismo y se inició una discusión entre ambos.
En ese momento, el acusado tomó una carabina de aire comprimido modificada, que no fue recuperada, y disparó hasta en dos ocasiones. Esto generó daños médicos a la víctima, que derivaron en varias intervenciones quirúrgicas y una curación de 160 días moderados y 30 días de hospitalización.
