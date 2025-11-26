Del aula al monte para plantar dos mil árboles en el Barbanza

El Laboratorio Ecosocial del Barbanza y la Fundación Montescola han puesto en marcha el proyecto Plantatón, con la que implican a alumnado de Ribeira y Noia en la plantación de dos mil árboles en montes de la zona.

Las primeras plantaciones se llevaron a cabo con el alumnado del CEIP Plurilingüe de Artes (Ribeira) y de los colegios Jaime Balmes y Felipe de Castro (Noia). Estudiantes de este último centro se sumarán a la iniciativa los próximos días 1 y 2 de diciembre.

Está previsto plantar 2.000 árboles autóctonos, entre ellos castaños, alcornoques, arces, abedules y cerezos, especies frondosas fundamentales para la restauración ecológica, la prevención de incendios y la mejora de la biodiversidad.

El proyecto Plantatón combina educación ambiental, acción comunitaria y cuidado del territorio, implicando a centros escolares, asociaciones y vecindario comprometido con un modelo de monte más diverso, resiliente y sostenible.

Las actuaciones están coordinadas por la Fundación Montescola, entidad con una amplia trayectoria en sensibilización ambiental y educación para la sostenibilidad, que ha implicado a más de 1.000 personas voluntarias en proyectos de restauración y conservación del monte.

Coordinado por la Fundación RIA, el Laboratorio Ecosocial del Barbanza es un proyecto dedicado a promover la transición hacia la sostenibilidad ambiental y a fortalecer la resiliencia en la gestión territorial de los montes de la comarca barbanzana.