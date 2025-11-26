Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del aula al monte para plantar dos mil árboles en el Barbanza

Estudiantes de Ribeira y de los colegios Jaime Balmes y Felipe de Castro, de Noia, restauran masas forestales con especies autóctonas

Un grupo de estudiantes durante una de las plantaciones del proyecto Plantatón.

Un grupo de estudiantes durante una de las plantaciones del proyecto Plantatón. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

El Laboratorio Ecosocial del Barbanza y la Fundación Montescola han puesto en marcha el proyecto Plantatón, con la que implican a alumnado de Ribeira y Noia en la plantación de dos mil árboles en montes de la zona.

Las primeras plantaciones se llevaron a cabo con el alumnado del CEIP Plurilingüe de Artes (Ribeira) y de los colegios Jaime Balmes y Felipe de Castro (Noia). Estudiantes de este último centro se sumarán a la iniciativa los próximos días 1 y 2 de diciembre.

Está previsto plantar 2.000 árboles autóctonos, entre ellos castaños, alcornoques, arces, abedules y cerezos, especies frondosas fundamentales para la restauración ecológica, la prevención de incendios y la mejora de la biodiversidad.

El proyecto Plantatón combina educación ambiental, acción comunitaria y cuidado del territorio, implicando a centros escolares, asociaciones y vecindario comprometido con un modelo de monte más diverso, resiliente y sostenible.

Las actuaciones están coordinadas por la Fundación Montescola, entidad con una amplia trayectoria en sensibilización ambiental y educación para la sostenibilidad, que ha implicado a más de 1.000 personas voluntarias en proyectos de restauración y conservación del monte.

Coordinado por la Fundación RIA, el Laboratorio Ecosocial del Barbanza es un proyecto dedicado a promover la transición hacia la sostenibilidad ambiental y a fortalecer la resiliencia en la gestión territorial de los montes de la comarca barbanzana.

