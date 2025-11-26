Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A campaña comercial da Pobra repartirá seis mil euros en vales de compra

Os participantes deberán compartir en Instagram fotos nos recunchos do Nadal da vila

Amparo Cerecedo, esquerda, e Sara Sánchez, na presentación da campaña.

Suso Souto

A Pobra

A concellería de Promoción Económica da Pobra estimulará o consumo no comercio local durante o Nadal a través do reparto de vales por un total de 6.200 euros. Así o confirmou a concelleira, Amparo Cerecedo, na presentación da campaña Descubre as Caramiñas da Pobra do Caramiñal e comparte o teu Nadal.

O obxectivo da iniciativa é achegar á cidadanía ás rúas do municipio, animándoa a descubrir e a fotografar os recunchos do Nadal. Estas imaxes son, precisamente, as que lles permitirán optar a bonos regalo Caramiñas por valor de 200 euros que poderán gastar naqueles negocios adheridos á campaña municipal.

A campaña comezará o próximo luns, 1 de decembro e prolongarase ata o 31 do mesmo mes. Poderá participar calquera persoa maior de 14 anos e que posúa unha conta propia en Instagram. Para que a participación poida ser válida, o perfil deberá ser público ou, en todo caso, a persoa terá que enviar unha captura de pantalla por mensaxe directa.

En canto á mecánica, a persoa terá que facer, como mínimo, unha fotografía nalgún dos espazos de Nadal existentes e que, ademais, deberá compartirse en stories coa mención da conta do sorteo @caraminhasnapobra. O usuario ou usuaria pode publicar tantas imaxes como desexe, pero estas non poden ser repetidas e unicamente se contabilizará unha publicación ao día a efectos do sorteo.

200 Caramiñas diarias

O Concello rifará 200 Caramiñas diarias, realizándose o primeiro dos sorteos o propio día 1. Todos os xoves daranse a coñecer as persoas gañadoras que tomaron parte desde a semana anterior. A selección destas farase por medio dunha aplicación que as elixirá de xeito aleatorio.

Unha vez se teña o resultado, a organización revelará o nome dos agraciados, os premios e as fotografías galardoadas a través das redes sociais de Caraminhas na Pobra. En canto á recollida dos vales, esta será cada sábado no Fogar do Nadal habilitado na Oficina de Turismo, entre as 11.00 e as 13.00 horas.

As persoas que xa resultaran gañadoras poderán volver participar de novo, sempre e cando o fagan cunha foto nova.

Na presentación da campaña participou tamén a técnica municipal de Promoción Económica, Sara Sánchez.

