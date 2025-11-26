Ribeira aparca el ambicioso plan para la puesta en valor del barrio de Bandorrío

El presupuesto municipal de 2025 que el Gobierno local de Ribeira someterá este miércoles a debate y votación en el pleno no contempla una partida para el ambicioso proyecto de puesta en valor del barrio de Bandorrío, en el que se incluye la compra de la antigua conservera Cerqueira.

Una compra que, por cierto, el exalcalde Luis Pérez había dado por hecha en octubre pese a no haber efectuado el pago y a carecer de la concesión y del preceptivo informe de Patrimonio.

La edil de Facenda, Herminia Pouso, señala que Pérez solicitó en octubre a Costas del Estado el traspaso de la concesión de la planta del actual propietario al Concello, cuando desde julio las competencias del litoral ya habían sido traspasadas a la Xunta y, por tanto, es la Consellería de Medio Ambiente el organismo al que corresponde solicitarla.

Por otra parte, Herminia Pouso asegura que «antes de formalizar la compra será necesario solventar las diferencias existentes respecto a ese inmueble en el Registro de la Propiedad con respecto a los datos del Catastro, pues no coinciden».

El ambicioso proyecto para el barrio de Bandorrío, presupuestado en 11 millones de euros, incluye la rehabilitación y musealización de la antigua conservera de Cerqueira; la construcción de un edificio multiusos; el derribo del antiguo auditorio; la construcción de un parking subterráneo y la creación de zonas verdes y espacios peatonales.

Pero la resolución de la ayuda de 6,5 millones de fondos Feder para ese proyecto es provisional, por lo que el Ejecutivo debe esperar a que sea definitiva para definir las actuaciones y buscar financiación para los 5,3 millones que debe aportar el Concello.

Proyecto de musealización

De momento, la administración local tiene concedida una ayuda de 500.000 euros de fondos europeos para comprar la antigua conservera, pero deberá justificarse antes de mayo de 2026.

En los presupuestos del Concello de 2025 solo figura una partida de 15.000 euros para licitar la redacción del proyecto de musealización de la edificación.