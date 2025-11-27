DISTINTIVO
Boiro reafirma o compromiso coa paisaxe e o medio natural
Ángeles Vázquez presidiu o izado da Bandeira Verde
A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destacou en Boiro as 33 bandeiras verdes entregadas este ano pola Xunta de Galicia como exemplo do compromiso dos concellos coa protección ambiental e o coidado da paisaxe.
Durante o izado deste distintivo, a conselleira, acompañada polo alcalde, José Ramón Romero, incidiu en que en 2025 outorgáronse nove recoñecementos máis que o ano pasado, o que supón un incremento de máis do 37%. Para seguir avanzando na cooperación e colaboración para o desenvolvemento de iniciativas neses eidos, a Xunta creará a Rede de Concellos Bandeira Verde de Galicia, da que poderán formar parte aqueles municipios que teñan, polo menos, tres destes distintivos desde o ano 2020.
Ademais, obter unha Bandeira Verde supón un mérito adicional para a obtención de subvencións en materia de patrimonio natural e, tamén, para recibir axudas para construír e mellorar puntos limpos fixos, instalacións móbiles deste tipo ou impulsar proxectos de preparación para a reutilización.
Múltiples actuacións
En Boiro que, por segunda vez é recoñecido coa Bandeira Verde, a conselleira explicou que o municipio cumpre «amplamente» os requisitos para obter este distintivo.
O alcalde, José Ramón Romero, sinalou que «Boiro é un municipio moi dinámico en todos os eidos e dende este goberno facemos unha gran aposta en materia medioambiental para reducir as emisións e camiñar cara un municipio máis sostible».
Nese senso, entre as actuacións desenvolvidas polo Concello de Boiro, a conselleira fixo fincapé na recuperación de sendeiros entre puntos de interese turístico -senda do río Breiro á praia de Mañóns-; no uso de iluminación solar fotovoltaica na cuberta do parque infantil; na adquisición dun terceiro punto limpo móbil; e no desenvolvemento de accións de sensibilización. Subliñou tamén o proxecto de investigación para o control da arcthotheca caléndula no paseo de Barraña.
