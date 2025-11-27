La peregrinación por la ría de Muros-Noia en 2026 partirá desde Portugal

La peregrinación marítima del Camino por la ría de Muros-Noia, que se celebrará del 29 de junio al 4 de julio de 2026, partirá el próximo año de Portugal, ya que tendrá dos jornadas previas que saldrán desde Oporto, Viana do Castelo y Esposende, según anunciaron los responsables del itinerario.

La intención es que se le sume otra en 2027, que saldrá desde Lisboa, donde este jueves el gerente del Geodestino Ría de Muros-Noia, Sebastián Valverde, destacó la fuerte vinculación entre Portugal y el Camino de Santiago, especialmente porque los portugueses son la primera nacionalidad de peregrinos extranjeros.

Además, para la zona de Muros-Noia, Portugal, y concretamente Oporto, supone una apertura al mercado internacional de turismo gracias al aeropuerto Francisco Sá Carneiro, con el que esperan atraer a más visitantes.

La ruta marítima desde Muros a Santiago fue la principal para navegantes durante siglos, utilizada por peregrinos del norte de Europa y los países mediterráneos, siendo la mayor parte de la peregrinación por mar y los últimos 12 kilómetros a pie. Es la más reciente reconocida por la Catedral de Santiago y la Xunta de Galicia.

Este itinerario forma parte de la Vía Querinissima, una ruta cultural y marítima que une Noruega, las Islas Orcadas, Inglaterra, Francia, España y Portugal, siguiendo el viaje que realizó en el siglo XV el noble veneciano Pietro Querini.

Querini emprendió en 1.431 un viaje desde la actual Creta que se acabó truncando y lo llevó, entre otros, a Lisboa y a Galicia, donde visitó al apóstol en Santiago.

Antes de llegar a su destino, Brujas (Países Bajos), naufragó tras romperse el timón de su barco lleno de mercancías valiosas y acabó perdido con su tripulación en las Islas Lofoten (Noruega).

Las autoridades turísticas de varios países, entre ellas las gallegas e italianas, buscan obtener la certificación 'Itinerario Cultural del Consejo de Europa', que atravesaría la ría Muros-Noia.