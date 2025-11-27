Plantón no pleno dos orzamentos de Ribeira: «Xa o verei na casa»
O socialista Suárez-Puerta e o non adscrito Furones abandonaron a sesión en protesta por recibir o documento só dous días antes
As feridas da ruptura do anterior Goberno tripartito de Ribeira (abertas cando tres edís do PBBI deixaron en minoría a BNG e PSOE para presentar unha moción de censura que lle deu a Alcaldía ao PP e da que se desvincularon dous edís independentes), seguen sangrando.
No pleno dos orzamentos do mércores, o socialista Francisco Suárez-Puerta e o non adscrito Juan Luis Furones (exedil do PBBI) abandonaron a sesión tras as súas intervencións.
«Non podo dar validez democrática a este asunto. Non me presto a esta pantomima aparentemente democrática», dixo Juan Luis Furones tras criticar que o documento do orzamento lle fose facilitado só con 24 horas de antelación.
«Xa verei o pleno dende a miña casa, porque eu non quero aguantar isto», dixo Suárez-Puerta alegando o mesmo.
Os orzamentos de 2025, por importe de 29.756.460 euros, que teñen por finalidade "equilibrar o gasto executado cos ingresos e dar cobertura a investimentos en marcha", segundo a alcaldesa, María Sampedro, foron aprobados polo PP, coas abstencións do BNG e a edil non adscrita Tania Redondo.
O capítulo de investimentos recolle as previsións para dar cobertura ás perdas de subvencións de 47.856 euros de reforzo da liña eléctrica do futuro polígono industrial, ao non terse executado a tempo a actuación inversora no pasado ano.
Ademais, recóllese a contía de 57.000 euros coa finalidade de dar cobertura á perda de subvención de fondos europeos para a remodelación da Praza do Centenario, xunto con 9.619 euros para
reintegro da subvención pola redacción do proxecto na senda do río Saíñas.
En canto á dedicación a melloras nos colexios, o importe ascende a 70.000 euros. Reforzarase a iluminación pública con 60.000 euros, mellorarase a rede de saneamento e abastecemento con 120.000 euros e dedicaranse 213.000 euros para a execución do novo parque infantil na Praza do Centenario. En consecuencia, este orzamento recolle un total de 2.667.849 euros en actuacións inversoras.
Tamén se abordou a proposta dun suplemento de crédito de 1.749.277 euros a través do remanente de Tesourería para liquidar obras en marcha e pagar facturas pendentes, ao cal se lle deu luz
verde por contar con respaldo unánime.
Habilítase unha partida de máis de 500.000 euros para finalizar a construción do Centro de Deportes Náuticos de Aguiño e 300.000 euros para mantementos en vías públicas. En consecuencia, as
pavimentacións de estradas municipais dotaranse con case medio millón de euros ao sumar os cartos destinados a aglomerados e pintados de seguridade viaria que contempla o orzamento municipal para 2025.
No que atinxe ás sentencias xudiciais sobre as expropiacións das parcelas do futuro polígono industrial, que ascenden a 300.000 euros e 180.000 euros, van con cargo a este suplemento de crédito.
Outro dos asuntos foi a proposta dun crédito extraordinario por valor de 130.000 euros para a posta en marcha dos bonos AmaRibeira, por un importe de 100.000 euros, e para o bombeo para poñer en marcha o saneamento na rúa Muralla, en Aguiño, por 30.000 euros, que tamén obtivo a unanimidade da Corporación.
O portavoz municipal do BNG, Luís Pérez Barral, dixo que as contas aprobáronse “sen o debido diálogo, sen participación veciñal e proxectan un retroceso na capacidade de investimento do Concello”. A formación nacionalista optou pola abstención, que cualificou como “un exercicio de responsabilidade coa veciñanza”.
O BNG criticou tamén as formas, "ao recibir a documentación dun orzamento de 29 millóns de euros con apenas dous días de antelación, fronte aos 12 que tiña o PP".
Barral cualificou o documento económico de “pouco ambicioso” e alertou dunha redución do 5,88% respecto ao ano 2024, o que supón “menor capacidade para atender necesidades e realizar investimentos que melloren a calidade de vida da poboación”.
Ademais, puxo de manifesto "a falta de compromiso da Xunta con Ribeira en comparación co resto das administracións. Mentres o Concello recibe 8.150.000 euros do Goberno do Estado e 3.200.000 euros da Deputación da Coruña, a achega da Xunta é de tan só 3.000.000 euros, malia contar con recursos 58 veces superiores aos da Deputación".
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago: apartamento con plaza de garaje en el Campus Norte por 145.000€
- La Praza de Abastos de Santiago, kilómetro cero de la identidad gastronómica gallega
- De Castro de Baroña a la Batalla de Rande: el vídeo que reconstruye los hitos más destacados de la historia de Galicia
- ¿Vas al concierto de Fito & Fitipaldis en Santiago? Cortes, desvíos y recomendaciones de tráfico para este sábado
- Galicia suma dos nuevas estrellas Michelín