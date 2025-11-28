El alcalde de Lousame elimina las asignaciones a los grupos políticos "para evitar problemas"

El Ayuntamiento de Lousame elimina las aportaciones a los grupos políticos municipales. Así lo anunció el alcalde, Esteban Ares García, en el pleno ordinario celebrado este jueves, en el que explicó que “para mí estas aportaciones a los grupos políticos municipales, tal y como tenemos las bases de ejecución de los presupuestos y los criterios que hay que seguir para justificarlos, son una fuente de problemas para todo el mundo".

"En el momento en el que estamos y en el contexto que nos rodea, yo ya les adelanto que en los presupuestos de 2026 el Ayuntamiento de Lousame va a eliminar las aportaciones a los grupos políticos municipales”, añadió.

Esteban Ares explicó que esta medida “se va a traer a este pleno con los presupuestos, pero esa partida se va a eliminar, porque considero que es una fuente de problemas y es también una forma de ser más transparentes".

Con esta medida, el regidor pretende "evitar problemas de cara al futuro, tal y como vemos en otros sitios” (en velada alusión a la polémica suscitada en Noia por los gastos cargados al Concello por el grupo municipal del PP correspondientes a cenas y consumiciones en bares y restaurantes).

De hecho, el alcalde hizo el anuncio durante la aprobación de la justificación de las aportaciones de los grupos políticos municipales de los años 2023 y 2024 y después de que “todas las facturas no justificadas ya habían sido reintegradas, tanto del grupo socialista como del grupo mixto”.

Con el reintegro de esas facturas no justificadas inicialmente, y que habían motivado la interposición de reparos por parte del departamento municipal de Intervención, dichos reparos decayeron y la cuenta justificativa quedó a cero.

De este modo, la justificación de las aportaciones a los grupos políticos municipales de los años 2023 y 2024 fue aprobada por unanimidad y sin debate, ya que ninguno de los grupos de la oposición quiso tomar la palabra ni sobre la aprobación de la justificación ni sobre el anuncio de la eliminación de las aportaciones a los grupos políticos municipales a partir de 2026.

Esa misma unanimidad y ausencia de debate se mantuvo en el resto de la sesión, en la que se aprobó la bonificación del 95% del IBI para aquellos inmuebles en los que se desarrollan actividades agroganaderas del sector primario y una modificación de crédito de 51.611 euros, por transferencia de créditos entre distintas aplicaciones presupuestarias, para el pago de facturas.