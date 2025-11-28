La Audiencia absuelve a un acusado de un intento de homicidio en Ribeira

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña absuelve al acusado de intentar matar a un hombre en el interior de un edificio de Ribeira en abril de 2022. El tribunal entiende probado que la víctima recibió “un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente” y que las lesiones que sufrió “eran potencialmente susceptibles de causarle la muerte y supusieron un riesgo vital grave”.

Sin embargo, concluye que no existen pruebas directas ni indiciarias suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Los magistrados explican en la resolución que la declaración de la víctima, aunque fue considerada prueba de cargo, mostró inconsistencias y falta de persistencia en la identificación del agresor, lo que afectó su credibilidad.

Además, según consta en la sentencia, no se encontraron pruebas indiciarias concluyentes, como ADN o grabaciones de cámaras de seguridad, que vincularan al acusado con el hecho delictivo.

Por ello, los magistrados absuelven al sospechoso del delito de homicidio en grado de tentativa del que estaba acusado. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.