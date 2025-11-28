Boiro premia la acción social de colectivos, empresas y particulares
Se reconoció la labor de Cáritas, Comoxo Organics, A Creba, la Fundación Meniños, Digna Torrado, Tamara Vila y los profesionales contra la violencia de género del centro de salud
El Centro de Formación de Boiro acogió este viernes la entrega de los Distintivos Benestar Social, con los que el Concello reconoce el trabajo en el ámbito del voluntariado y la acción social.
En la categoría de Voluntariado el distintivo fue para Cáritas de Boiro; en la de Sector Empresarial, para Comoxo Organics, un proyecto que fusiona producción primaria, turismo y cultura en el rural y promueve el voluntariado y la cultura local; en la de Entidad Social, para la asociación A Creba; en la de Inclusión, para la Fundación Meniños, por su programa Espazo de Preservación Familiar; y en la de Igualdad, para el equipo de profesionales contra la violencia de género del centro de salud.
Asimismo, se entregó el distintivo Méritos Extraordinarios a Digna Torrado, por su trabajo en el cuidado de los vecinos en el Servizo de Axuda no Fogar, y el distintivo Superación Exemplo a Tamara Vila, por su lucha a favor de la accesibilidad.
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, dijo que «es un orgullo ver cómo personas y entidades del municipio trabajan por el bienestar de la comunidad».
El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, destacó «la importancia de tejer sinergias entre las administraciones y el tercer sector para actuar de manera eficaz y eficiente contra la pobreza y la exclusión».
