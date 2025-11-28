Boiro premia la acción social de colectivos, empresas y particulares

El Centro de Formación de Boiro acogió este viernes la entrega de los Distintivos Benestar Social, con los que el Concello reconoce el trabajo en el ámbito del voluntariado y la acción social.

En la categoría de Voluntariado el distintivo fue para Cáritas de Boiro; en la de Sector Empresarial, para Comoxo Organics, un proyecto que fusiona producción primaria, turismo y cultura en el rural y promueve el voluntariado y la cultura local; en la de Entidad Social, para la asociación A Creba; en la de Inclusión, para la Fundación Meniños, por su programa Espazo de Preservación Familiar; y en la de Igualdad, para el equipo de profesionales contra la violencia de género del centro de salud.

Asimismo, se entregó el distintivo Méritos Extraordinarios a Digna Torrado, por su trabajo en el cuidado de los vecinos en el Servizo de Axuda no Fogar, y el distintivo Superación Exemplo a Tamara Vila, por su lucha a favor de la accesibilidad.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, dijo que «es un orgullo ver cómo personas y entidades del municipio trabajan por el bienestar de la comunidad».

El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, destacó «la importancia de tejer sinergias entre las administraciones y el tercer sector para actuar de manera eficaz y eficiente contra la pobreza y la exclusión».