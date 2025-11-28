Máis de 500 escolares participarán en Boiro na gran festa da inclusión de Amicos
O festival Festiritititi celebrarase o mércores día 3 no polideportivo de Barraña
O Concello de Boiro acolleu a presentación do Festiritititi 2025, o festival inclusivo organizado pola asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos con motivo do Día Internacional das
Persoas con Discapacidade.
No acto participaron a vicepresidenta da entidade, Digna Iglesias; a responsable da área de Pekes (Centro de Eduación Especial de Amicos), Nuria Fernández; o concelleiro de Servizos Sociais de Boiro, Raúl Treus; e Javier Freijo, usuario de Amicos, quen explicou como se desenvolverá esta oitava edición, que terá lugar o mércores 3 de decembro, ás 11.00 horas, no polideportivo de
Barraña.
Para esta actividade está confirmada xa a participación de dez centros educativos do Barbanza.
Digna Iglesias agradeceu o apoio “da Consellería de Política Social e de empresas como Gadis, Veolia, Mc Donald’s Rías Baixas, Grupo Nosa, Fesba, Boiresa e Ángel Mar, así como do Grupo Jealsa, cuxo compromiso a través do programa We Sea é fundamental desde a primeira edición para facer realidade este festival da inclusión”.
Máis de 500 escolares compartirán xogos, risas e experiencias que lles permiten entender que a diversidade é unha verdadeira riqueza.
O Festiritititi é un evento referente na promoción da inclusión a través do xogo, implicando centros educativos, administracións públicas, empresas, persoas con discapacidade intelectual, familias
e comunidade en xeral.
