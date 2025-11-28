CONSTRUÍNDO FUTUROS
A Pobra e Médicos do Mundo integran mulleres en situación de vulnerabilidade
Emprendemento, empregabilidade e vivenda son os eixos do proxecto
A Concellería de Promoción Económica, o Coworking da Pobra do Caramiñal e a Asociación Médicos do Mundo Galicia xuntarán esforzos para a posta en marcha do proxecto Construíndo futuros. A iniciativa busca "lograr o empoderamento e a integración de mulleres que se atopen en situación de vulnerabilidade", segundo explicou a concelleira Amparo Cerecedo.
A medida, presentada nun acto ao que asistiu tamén a coordinadora da asociación en Galicia, Iria Gippini Estévez, ponse en marcha tras o convenio de colaboración subscrito entre ambas as entidades e que terá unha vixencia de dous anos.
Construíndo futuros estruturarase arredor de tres eixos, materializándose a primeira liña de apoio estratéxica coa celebración, no mes de xuño, da Travesía do emprendemento. A segunda pedra angular do proxecto estará baseada en mellorar a empregabilidade por conta propia das usuarias, e a terceira estará relacionada coa vivenda e o restablecemento.
Compromisos
Para cumprir esas tres metas, o Concello achegará e promoverá o autoemprego a través dos recursos e servizos que ofrece o coworking, especializado en empoderamento e perspectiva de xénero. Así mesmo, a Administración local encargarase da cuestión da vivenda, garantindo que as usuarias poidan acceder a unha vivenda de emerxencia social destinada a apoiar os procesos de integración.
Pola outra banda, Médicos do Mundo deseñará e implantará itinerarios sociolaborais nos que se abordarán competencias prelaborais e xestión emocional.
Así mesmo, realizará dous obradoiros para a sensibilización de empresas co fin de desmontar os mitos sobre a contratación de persoas migrantes e promover a diversidade e inclusión laboral.
A asociación levará a cabo, así mesmo, un seguimento social e psicolóxico durante a vixencia do programa para asegurar o restablecemento físico e emocional das mulleres participantes.
O acordo subscrito inclúe a creación dunha comisión de seguimento con representación de ambas as partes.
