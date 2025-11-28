La unidad ribeirense de asistencia a drogodependencias se integrará en el nuevo centro médico

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, mantuvo una reunión con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, en la que abordaron la ampliación de espacios en el actual centro de salud de la localidad mientras el Ayuntamiento continúa trabajando para conseguir una parcela idónea en la cual construir una nueva instalación.

En la reunión también participaron la directora de Recursos Económicos del Servizo Galego de Saúde, Amparo Posada, el gerente del área de Santiago de Compostela y Barbanza, Ángel Facio, y el primer teniente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño.

Gómez Caamaño dijo que el objetivo de la Xunta es incluir la asistencia a la drogodependencia en el diseño del nuevo centro de salud de Ribeira, ya que la actual Unidad de Conductas Adictivas, de carácter municipal y ubicada en Coroso, pasará a estar integrada por completo en el Sergas a partir del 1 de enero de 2026.

La previsión de la Consellería de Sanidade es que, una vez cedidos los terrenos adecuados por parte del Ayuntamiento, se construya un nuevo centro de salud que supondrá un incremento de espacios de más del doble del actual.

La alcaldesa también se interesó por la situación de la Atención Primaria en el municipio, condicionada, tal y como explicó el conselleiro, "por el déficit de profesionales en determinadas especialidades, como médicos de familias y pediatría, que están sufriendo todas las comunidades, para lo cual el Gobierno central debe poner soluciones efectivas".