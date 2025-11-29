RECOÑECEMENTO
Premio nacional para Boiro polo proxecto EnClave
É un plan pioneiro que promove unha convivencia positiva no eido escolar
O Proxecto EnClave de educación integral e saúde do Concello de Boiro vén de gañar un premio no IX Concurso de Boas Prácticas Municipais na prevención e intervención fronte ao absentismo e na mellora da convivencia escolar convocado pola Federación Española de Municipios e Provincias e o Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.
En concreto, o proxecto foi presentado na categoría de Mellora da Convivencia Escolar en Municipios de ata 20.000 habitantes, no que tamén foi galardoado o proxecto Playground no municipio sevillano de La Algaba.
EnClave é un programa pioneiro e innovador que naceu no curso 2021/2022 para educar, previr o acoso escolar e promover o benestar emocional e a saúde mental do estudantado da localidade. Trátase dun programa vivo que se vai adaptando cada curso en función das necesidades detectadas polo persoal docente e a comunidade educativa.
O obxectivo xeral é promover unha cultura de convivencia positiva, inclusiva e corresponsable na contorna escolar mediante unha estratexia transversal e innovadora que integra os ámbitos educativo, social e da igualdade co fin de previr a violencia, fomentar a equidade e fortalecer os vínculos comunitarios.
Acompañamento emocional
O proxecto, integral e preventivo, combina atención psicolóxica, promoción da saúde, detección temperá de dificultades da aprendizaxe e mellora da convivencia. A atención psicolóxica atállase a través de programas estruturados de atención psicolóxica individualizada e acompañamento emocional no contexto escolar; a promoción da saúde reforzando a prevención de hábitos saudables e autocoidados como a hixiene bucodental, a saúde visual e a educación afectivo-sexual; e a detección temperá de dificultades de aprendizaxe como a dislexia e TDAH.
Desenvolvese durante todo o curso escolar, coordinado polas áreas de Educación e Igualdade do Concello de Boiro, e está financiado integramente con fondos municipais.
O acto de entrega dos premios será o vindeiro día 10 de decembro en Madrid.
