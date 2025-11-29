Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rianxo abre as portas a unha bisneta dos Castelao arxentinos

Paula Uramburu percorreu os espazos simbólicos que foron escenario da vida do galeguista

Ordóñez, esqda., Bustelo, Paula Uramburu e Seixas, diante da escultura de Castelao.

Ordóñez, esqda., Bustelo, Paula Uramburu e Seixas, diante da escultura de Castelao. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

Rianxo abriu as súas portas á memoria. A vila mariñeira recibiu a Paula Uramburu, bisneta dos Castelao arxentinos, concretamente de Francisco Castelao, e neta de Blanca Isabel Castelao Roza. Chegou dende o outro lado do Atlántico para reencontrarse co berce da súa familia.

Acompañada polo presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, foi recibida no concello polo alcalde Julián Bustelo e polos representantes da Asociación Etnolóxica Alfonso Manuel Rodríguez Castelao: Xosé Bravo, presidente; Xusto Ordóñez; e Carmen García e Benito Miguens, vogais da entidade.

Xusto Ordónez asegura que «foi un diálogo entre a emigración e a terra, a lembranza e a identidade. Paula representa a continuidade dunha historia que comezou cando Francisco e Manuel, tíos de Castelao, emprenderon a viaxe cara a Arxentina».

Paula percorreu as rúas e recantos máis emblemáticos de Rianxo, aqueles que foron escenario da vida e das lembranzas da familia Castelao. «Cada pedra, cada esquina, semellaba devolverlle un anaco de historia compartida», subliña Ordónez.

No encontro participou tamén Teresa Bravo, que durante anos foi coidadora e amiga das irmás de Castelao. «A súa presenza engadiu un matiz íntimo e entrañable, como se a memoria se fixese carne e voz diante dos presentes», engadiu. «Rianxo viviu unha xornada que lembrou a forza dos lazos familiares e culturais que unen Galicia coa emigración, e que manteñen viva a chama de Castelao».

