Cimadevila, de Boiro, obtiene el premio Farmacia Gallega Destacada

La farmacia Cimadevila, de Boiro, ha sido premiada como Farmacia Gallega Destacada de 2025 en la tercera edición de los Premios Excelencia Farmacéutica organizados por ACMfarma, en la que se reconoció la dedicación y el compromiso de los profesionales que trabajan cada día por la salud de las personas.

Carmen Pouso, titular de la farmacia y su hija Elena, cotitular, recogieron el premio en la gala celebrada en Vigo, a la que asistieron más de 300 profesionales del sector farmacéutico.

La farmacéutica boirense da "mil gracias" a ACMfarma "por organizar un evento tan bonito", al jurado "por ese trabajo maravilloso y difícil que hacen" y al equipo de la farmacia "porque llegar aquí es gracias a ellos".

Asegura además que disfrutaron "de una noche muy especial junto a los mejores compañeros que podíamos tener y nos vamos con el corazón lleno".

Tal y como reconocía Carmen Pouso a este diario cuando fue nominada, la «cercanía» y la «confianza» que brindan a sus clientes son, junto con la profesionalidad de «un equipo cercano y formado» las claves que les han hecho acreedores de este reconocimiento. Un aprecio que, ellas perciben también entre las personas que, desde hace treinta años, confían en sus servicios.

A la atención personalizada que brinda un equipo especializado, integrado por diez profesionales, Cimadevila suma su apuesta por la innovación. Desde hace ocho años, es una farmacia robotizada, que delega en unos robots la labor de búsqueda de las medicinas, «lo cual nos permite mantener un mayor contacto con el paciente, al que podemos dedicar más tiempo para atender sus demandas y aconsejarle, que es nuestra verdadera labor», afirma Carmen.

La farmacia Cimadevila acoge además todos los meses charlas y otras actividades para abordar temas variados, desde el cuidado de la piel a la menopausia, entre otros. Colabora asimismo con distintas entidades sociales, como Agadea, Cruz Roja, e iniciativas como la Andaina Soliadaria que promueve anualmente Jealsa.

Compromiso y profesionalidad

El CEO de ACMfarma, Juan Carlos Ogando, destacó en el transcurso de la gala "el compromiso, la profesionalidad y la pasión de los profesionales farmacéuticos, que son, por su cercanía y confianza, el primer eslabón de la cadena de salud".

En la misma línea, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, resaltó la labor social de las farmacias "en las que depositamos nuestra confianza como figura clave en la atención sanitaria".