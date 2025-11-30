Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos al colisionar una furgoneta y el vehículo de la Policía Local en A Pobra

El accidente se produjo en un cruce de calles

Efectivos de emergencias auxiliando a los ocupantes de los vehículos accidentados.

Efectivos de emergencias auxiliando a los ocupantes de los vehículos accidentados. / Bombeiros Ribeira

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

La colisión de una furgoneta de una panadería y un vehículo de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal dejó dos heridos, un agente y la conductora del otro turismo.

Al parecer, en el vehículo de la Policía Local viajaban dos agentes que se dirigían a atender una emergencia.

El accidente se produjo en torno a las 8.30 horas de hoy en pleno centro urbano de A Pobra, en un cruce de calles. Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital do Barbanza.

Hasta el lugar fueron movilizados los bomberos de Ribeira, voluntarios de Protección Civil, agentes de la Guardia Civil y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-06.

