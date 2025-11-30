TRÁFICO
Dos heridos al colisionar una furgoneta y el vehículo de la Policía Local en A Pobra
El accidente se produjo en un cruce de calles
A Pobra
La colisión de una furgoneta de una panadería y un vehículo de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal dejó dos heridos, un agente y la conductora del otro turismo.
Al parecer, en el vehículo de la Policía Local viajaban dos agentes que se dirigían a atender una emergencia.
El accidente se produjo en torno a las 8.30 horas de hoy en pleno centro urbano de A Pobra, en un cruce de calles. Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital do Barbanza.
Hasta el lugar fueron movilizados los bomberos de Ribeira, voluntarios de Protección Civil, agentes de la Guardia Civil y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-06.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- Santiago suma un nuevo Bib Gourmand: este es el restaurante con la mejor calidad-precio para la Guía Michelin
- La estrella de la Navidad ya vuela en Santiago
- Los secretos de la saga panadera de Santiago :«Las variedades antiguas del trigo son más digestivas»
- Los grandes conciertos de Santiago en 2026 más allá de O Son do Camiño: de Rusowsky o Patrick Watson a La M.O.D.A
- Santiago da la bienvenida a la Navidad
- El proyecto para ver cómo solucionar el caos de tráfico en el Hospital Clínico tardará un año