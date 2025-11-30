Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTIVIDADES

O Nadal xa ilumina as noites de Ribeira

Inaugurouse o Belén e a pista de xeo xa está operativa

O alumeado de Nadal xa ilumina a zona comercial da cidade.

O alumeado de Nadal xa ilumina a zona comercial da cidade. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Ribeira deu a benvida ao Nadal co acendido da iluminación na zona comercial e a inauguración do Belén municipal. A rapazada foi a encargada de premer o botón que marca o inicio da época festiva por excelencia do inverno.

A alcaldesa e edís locais coa rapazada que acendeu o alumeado de Nadal.

A alcaldesa e edís locais coa rapazada que acendeu o alumeado de Nadal. / Cedida

A alcaldesa, María Sampedro, explicou que "decidimos que coincidise o inicio do Nadal en Ribeira co Black Friday para establecer sinerxías entre estes dous eventos cara a dinamizar social e economicamente a nosa cidade. En vindeiras datas, a iluminación tamén chegará ao resto da cidade e ás nosas parroquias para que todo o noso municipio, sen excepción, luza esplendoroso nunhas datas tan significativas."

Belén municipal na capital ribeirense.

Belén municipal na capital ribeirense. / Cedida

O público puido gozar de chocolate con churros para quecer o corpo e tamén se dinamizaron as contornas dos establecementos locais e hostaleiros co espectáculo itinerante A luz do Camiño, de Troula Animación. A charanga BB+ puxo a música.

Ademais, xa está operativa a pista de xeo instalada no Malecón, promovida pola Asociación de Empresarios de Ribeira coa colaboración do Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents