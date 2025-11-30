ACTIVIDADES
O Nadal xa ilumina as noites de Ribeira
Inaugurouse o Belén e a pista de xeo xa está operativa
Ribeira deu a benvida ao Nadal co acendido da iluminación na zona comercial e a inauguración do Belén municipal. A rapazada foi a encargada de premer o botón que marca o inicio da época festiva por excelencia do inverno.
A alcaldesa, María Sampedro, explicou que "decidimos que coincidise o inicio do Nadal en Ribeira co Black Friday para establecer sinerxías entre estes dous eventos cara a dinamizar social e economicamente a nosa cidade. En vindeiras datas, a iluminación tamén chegará ao resto da cidade e ás nosas parroquias para que todo o noso municipio, sen excepción, luza esplendoroso nunhas datas tan significativas."
O público puido gozar de chocolate con churros para quecer o corpo e tamén se dinamizaron as contornas dos establecementos locais e hostaleiros co espectáculo itinerante A luz do Camiño, de Troula Animación. A charanga BB+ puxo a música.
Ademais, xa está operativa a pista de xeo instalada no Malecón, promovida pola Asociación de Empresarios de Ribeira coa colaboración do Concello.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Santiago suma un nuevo Bib Gourmand: este es el restaurante con la mejor calidad-precio para la Guía Michelin
- La estrella de la Navidad ya vuela en Santiago
- Los grandes conciertos de Santiago en 2026 más allá de O Son do Camiño: de Rusowsky o Patrick Watson a La M.O.D.A
- Santiago da la bienvenida a la Navidad
- Los secretos de la saga panadera de Santiago :«Las variedades antiguas del trigo son más digestivas»
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- El proyecto para ver cómo solucionar el caos de tráfico en el Hospital Clínico tardará un año