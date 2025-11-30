DISTINCIÓN
Rianxo nomea Fillos Predilectos a Xosé Romero e Maruxa Miguéns: Os Rosales
A Corporación recoñece o seu gran labor no eido da música tradicional galega
A Corporación de Rianxo nomeou este domingo Fillos Predilectos do Concello a Xosé Romero (xa finado) e á súa dona, Maruxa Miguéns, impulsores do grupo Os Rosales de Asados, en recoñecemento ao seu gran labor no eido da música tradicional galega.
A proposta, que partiu do BNG, contou co apoio unánime de todos os grupos políticos municipais.
O alcalde, Julián Bustelo, subliñou durante a sesión extraordinaria que «a lista de fillos e fillas predilectas do Concello de Rianxo é unha lista que integra a homes e mulleres humildes, traballadores e traballadoras que destacaron na defensa da cultura galega e dos valores democráticos. Os Rosales tiñan que estar nela». Como diría Xosé, engadiu o rexedor rianxeiro, «afinación, tempero e espírito de Galicia» como maneira de entender a vida.
Os Rosales foi un grupo fundado en 1952 que sentou cátedra e creou escola, e moitos dos cantantes e instrumentistas da música tradicional galega tiveron e teñen como referentes a Xosé Romero Suárez e Maruxa Miguéns Lustres.
O seu labor transcendeu aos escenarios, pois tamén levaron a cabo un intenso traballo de formación en diversos centros culturais do Barbanza, impartindo clases de gaita e percusión.
Xosé e Maruxa foron recentemente inmortalizados polo artista Yoseba MP nunha obra mural que pode verse nunha das vivendas do lugar de Asados.
