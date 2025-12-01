Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOLIDARIEDADE

Boiro chama á empatía e ao compromiso colectivo coa campaña ‘Doa un sorriso’

O reto é xuntar alimentos e outros produtos para familias en situación de vulnerabilidade

Asistentes á presentación da campaña 'Doa un sorriso' en Boiro.

Asistentes á presentación da campaña 'Doa un sorriso' en Boiro. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

Bota a andar unha nova campaña solidaria Doa un Sorriso, promovida pola Clínica Dental Rebeca Ozores en colaboración coa Asociación Boirense de Empresas, Cáritas Boiro e Cruz Vermella.

Desenvolverase do 2 ao 13 de decembro e ten como finalidade recoller alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene e doazóns económicas destinadas a familias en situación de vulnerabilidade.

Este ano incorpóranse petos solidarios nos comercios participantes para facilitar doazóns económicas, e o día 13 realizarase unha gran recollida de alimentos nos principais supermercados.

Na rúa peonil haberá animación e reparto de palomitas, e entre as persoas que realicen unha doazón sortearanse dous irrigadores dentais doados pola clínica dental e un lote de agasallos da ABE.

Os negocios poden inscribirse a través do correo electrónico info@clinicadentalrebecaozores.es.

Fani Quintáns, respresentante da clínica promotora, sinalou na presentación que «Doa un Sorriso é moito máis ca unha campaña: é unha chamada á empatía e ao compromiso colectivo. Cada pequeno xesto conta».

Tomás Estévez, xerente da ABE, destacou que «o comercio local é parte activa da vida da vila, e estamos orgullosos de colaborar para que esta campaña siga medrando e axudando a quen máis o necesita». Pola súa banda, o concelleiro Raúl Treus manifestou o respaldo do Concello, indicando que «Boiro sempre responde cando se trata de solidariedade».

