Congalsa se consolida como referente en sostenibilidad

Congalsa, empresa de A Pobra, especializada en transformación de productos del mar para la elaboración y comercialización de platos preparados, y la organización internacional Sustainable Fisheries Partnership (SFP) celebran una década de alianza y colaboración orientada a impulsar la sostenibilidad pesquera, fortalecer la trazabilidad de la cadena de suministro y promover la gestión responsable de los recursos marinos a escala global.

La reputación internacional de SFP en materia de abastecimiento responsable y su capacidad para articular Proyectos de Mejora de Pesquerías (FIP) fueron elementos decisivos para que Congalsa estableciese una alianza con la organización en 2015. «La adhesión nos permitió profundizar en nuestra estrategia de compras responsables, avanzar en certificaciones de sostenibilidad y colaborar de forma más estrecha con proveedores y comunidades locales para la protección de hábitats y la viabilidad de las especies», destaca David Comesaña, director de Compras de la compañía.

Diez años de hitos conjuntos

Durante esta década, Congalsa y SFP han participado en diversos foros especializados, compartiendo experiencias y conocimientos sobre los retos del sector pesquero. La alianza ha reforzado el liderazgo de Congalsa como empresa comprometida con la sostenibilidad y ha fortalecido su estrategia en este ámbito basada en iniciativas que contribuyen a la protección de los recursos marinos.

Entre los logros destacados, Congalsa ha colaborado desde el inicio en Proyectos de Mejora de Pesquerías (FIP) de relevancia mundial, como el potón de Perú (Dosidicus gigas) o la tintorera (Prionace glauca). Además, forma parte activa de la Squid Roundtable, mesa redonda global que reúne a líderes del sector de cefalópodos para promover acciones de sostenibilidad ambiental y social en las principales pesquerías de calamar.

Haber sido la primera empresa española en adherirse a SFP supuso asumir importantes retos como, por ejemplo, gestionar un elevado volumen de materias primas procedentes de diversos caladeros internacionales, integrar información científica y sectorial en su modelo de compra y someter a sus proveedores a estrictas auditorías ambientales, sociales y legales.

Objetivos Agenda 2030

Asimismo, la alianza ha posibilitado que Congalsa avance en la consecución de objetivos marcados por la Agenda 2030, «especialmente en la eliminación de prácticas pesqueras no sostenibles, posicionándonos como referente en el cumplimiento de estándares globales», afirma Davida Comesaña.