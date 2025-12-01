DIVULGACIÓN
Noia achega o mundo da micoloxía a máis de oitenta persoas
A xornada foi guiada por Xosé Lois Piñeiro e Manuel Ces
O Concello de Noia organizou unha xornada de iniciación á micoloxía que congregou máis de 80 persoas interesadas en coñecer de preto o mundo dos fungos. A actividade tivo como obxectivo promover o respecto pola natureza e ofrecer ferramentas para un recoñecemento e unha recolección responsable das especies presentes no territorio.
A sesión formativa estivo dirixida por Xosé Lois Piñeiro, profesor de Bioloxía, quen abordou aspectos biolóxicos fundamentais sobre os fungos, o seu papel no ecosistema e as súas particularidades. Ademais, participou tamén Manuel Ces, experto local cunha longa traxectoria na micoloxía da comarca, encargándose de achegar o seu amplo coñecemento práctico e a identificación de especies habituais da contorna.
Os participantes gozaron dunha saída guiada polo monte en San Lois, onde puideron poñer en práctica os coñecementos adquiridos. A colleita non foi moi abundante pero si variada, o que facilitou múltiples explicacións sobre diferentes tipos de fungos atopados.
Desde o Concello de Noia destacan "a alta participación e o interese da veciñanza por coñecer mellor o noso medio natural", e sinalan que se seguirá apostando por actividades divulgativas que fomenten a posta en valor e conservación da biodiversidade local.
