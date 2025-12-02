Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boiro incorpora un vehículo eléctrico para recoller os residuos orgánicos

O Concello comezou a implantación do quinto contedor

O alcalde, José Ramón Romero, recepcionando o novo vehículo.

O alcalde, José Ramón Romero, recepcionando o novo vehículo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro vén de adquirir un vehículo 100% eléctrico para a recollida de residuos orgánicos. Trátase dun vehículo adaptado á estrutura urbana das rúas e puntos de recollida do municipio. Xunto coa adquisición deste vehículo, levouse a cabo unha campaña de concienciación sobre a implantación do quinto contedor.

As dúas accións leváronse a cabo mediante o financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través das axudas encamiñadas a actuacións en materia de residuos de competencia municipal, confinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGeneration EU.

O Concello de Boiro está a traballar na implantación do contedor marrón con diversas accións. No mes de outubro levou a cabo unha campaña informativa e de concienciación e en novembro instaláronse os primeiros contedores marróns para os grandes produtores.

«Deste xeito o que se busca é que a implantación do contedor de residuos orgánicos sexa progresiva, e concienciar á veciñanza sobre boas prácticas de reciclaxe», subliñan dende o goberno local.

