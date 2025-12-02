Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACCIDENTE

Dos heridos tras chochar contra un poste de la red eléctrica en Boiro

Los bomberos excarcelaron a uno de los ocupantes

Estado en el que quedó el vehículo accidentado en Boiro.

Estado en el que quedó el vehículo accidentado en Boiro. / ADC Bombeiros de Boiro

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

Dos personas resultaron heridas en Boiro tras colisionar el vehículo en el que viajaban contra un poste de la red eléctrica. El coche quedó volcado sobre la vía y uno de los ocupantes tuvo que ser excarcelado por los bomberos.

El accidente tuvo lugar poco después de la una de la madrugada de este martes en el lugar de Nine, de la parroquia boirense de Cespón.

Un particular alertó al 112 Galicia, que movilizó a personal sanitario y bomberos de Boiro. Los dos heridos fueron trasladados en sendas ambulancias al Hospital do Barbanza.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos y el Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.

