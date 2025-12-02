PATRIMONIO
O Museo do Mar de Noia reabre o venres
O Concello avoga por recuperar un espazo de divulgación e memoria
O Concello de Noia anuncia a reapertura do Museo do Mar o venres 5 de abril ás 19.00 horas, froito do traballo conxunto coa Asociación Mar de Noia.
Así o anunciaron o tenente de alcalde Manolo Seijas, a concelleira de Cultura Chelo Martínez e o presidente da Asociación Mar de Noia, Félix González.
Seijas explicou que "cando entramos no goberno, o museo estaba totalmente abandonado: os aparatos electrónicos non funcionaban. Pouco a pouco imos poñendo orde e recuperando espazos culturais para a veciñanza".
Pola súa banda, Chelo Martínez anunciou que o Museo do Mar reabrirá inicialmente os días 11, 12 e 13 de decembro, e que posteriormente se desenvolverá unha programación especial de Nadal, con apertura practicamente todas as mañás.
A partir de xaneiro, o centro museístico abrirá dous días á semana, e porase en marcha unha canle na páxina web do Concello para solicitar visitas de grupos.
Desde o Concello de Noia e a Asociación Mar de Noia destacan a importancia de "recuperar un espazo de divulgación e memoria ligado ao mar, elemento esencial da identidade e historia do municipio".
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»
- El Concello urbanizará las zonas que dejó a medias A Lomba en Milladoiro