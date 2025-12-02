Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

Ribeira completa a adquisición de parcelas para o parque industrial

A alcaldesa di que agora buscarán as vías de financiación

Novo aparcamento habilitado no polígono ribeirense.

Novo aparcamento habilitado no polígono ribeirense. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira culminou o proceso de compra das parcelas pendentes para poder construír o polígono industrial. Este último proceso de compra atinxiu a dúas fincas situadas no termo municipal da Pobra do Caramiñal afectadas polo futuro parque empresarial ribeirense, por un importe de 39.754,13 euros.

A alcaldesa, María Sampedro, destacou que «cumprimos co noso compromiso de que os terreos quedasen comprados no mes de novembro. Isto supón un paso máis cara a materialización do futuro polígono industrial que posibilitará que medre o noso tecido empresarial e, en consecuencia, a economía local. Cremos que é unha boa nova para o conxunto da cidadanía e chegamos a este punto mediante un acordo cos propietarios das parcelas».

En pouco máis dun mes e medio de funcionamento deste novo goberno municipal, engadiu, «conseguimos resolver unha situación pendente durante máis de dous anos».

O proxecto da ampliación do chan industrial eríxese «como unha das nosas prioridades, pois consideramos que é preciso acelerar o proceso para que pase do papel á realidade. Agora poñeremos todo o noso empeño para buscar vías de financiación que permitan executar esta ansiada aspiración», remarcou a rexedora

