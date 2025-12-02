INFRAESTRUTURAS
Ribeira completa a adquisición de parcelas para o parque industrial
A alcaldesa di que agora buscarán as vías de financiación
O Concello de Ribeira culminou o proceso de compra das parcelas pendentes para poder construír o polígono industrial. Este último proceso de compra atinxiu a dúas fincas situadas no termo municipal da Pobra do Caramiñal afectadas polo futuro parque empresarial ribeirense, por un importe de 39.754,13 euros.
A alcaldesa, María Sampedro, destacou que «cumprimos co noso compromiso de que os terreos quedasen comprados no mes de novembro. Isto supón un paso máis cara a materialización do futuro polígono industrial que posibilitará que medre o noso tecido empresarial e, en consecuencia, a economía local. Cremos que é unha boa nova para o conxunto da cidadanía e chegamos a este punto mediante un acordo cos propietarios das parcelas».
En pouco máis dun mes e medio de funcionamento deste novo goberno municipal, engadiu, «conseguimos resolver unha situación pendente durante máis de dous anos».
O proxecto da ampliación do chan industrial eríxese «como unha das nosas prioridades, pois consideramos que é preciso acelerar o proceso para que pase do papel á realidade. Agora poñeremos todo o noso empeño para buscar vías de financiación que permitan executar esta ansiada aspiración», remarcou a rexedora
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»
- El Concello urbanizará las zonas que dejó a medias A Lomba en Milladoiro