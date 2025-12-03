Cientos de escolares celebran con Amicos en Boiro la gran fiesta de la diversidad

La asociación de personas con discapacidad intelectual Amicos celebró este miércoles en el polideportivo de Barraña, en Boiro, una nueva edición del festival Festiritititi, la gran fiesta de la inclusión y la diversidad.

Usuarios y usuarias de la entidad compartieron con familiares y con cientos de alumnos de varios colegios del Barbanza una jornada de juegos y música a la que se sumaron representantes de varias administraciones públicas y de empresas colaboradoras.

Los asistentes compartieron diez actividades de juego inclusivo, talleres de creación de llaveros, un Scape room y el taller Aqualogy, promovido por Veolia.

Exceptuando esta última, todas las actividades fueron conducidas por personas con discapacidad intelectual de Amicos. Varios seres del mar gigantes, creados con globos, presidieron el pabellón, y DJ Matrek animó musicalmente la fiesta.

Junto a Esther Vidal, presidenta de Amicos, estaban la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; la edil de Cultura de Boiro, María Outeiral; los ediles de Servizos Sociais de Ribeira y Padrón, Vicente Mariño y Mariló Saco; y representantes de Cruz Roja, de varios colectivos de la comarca y de las empresas colaboradoras, que participaron en un juego de relevos por equipos.

Una de las actividades del festival. / Cedida

Esther Vidal dijo que «hoy celebramos algo más que una fiesta: la integración real de las personas con discapacidad. Los niños y niñas ven que las personas con discapacidad pueden participar, liderar y ser felices, y eso construye la sociedad y la integración».

María Quintiana destacó que «este festival muestra el trabajo conjunto que debemos hacer instituciones, empresas y asociaciones. Que más de mil personas estemos disfrutando juntas de una jornada como esta muestra que estamos en el buen camino».

Margarita Hermo, directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, principal entidad financiadora a través de su programa We Sea, destacó que “cada año crecen la ilusión, la participación y el compromiso con la inclusión. Los más de ocho años del Festiritititi implican a más de setenta centros y cerca de 6.000 niños y niñas que llevan consigo este mensaje de respeto y diversidad a sus familias y a la sociedad”.

Durante el acto, Rosa, que acude al centro de día de Amicos, leyó un manifiesto en el que se reivindicó el papel de las familias en el apoyo a las personas con discapacidad. A continuación, fue el turno de Mariana, de Pekes, que hizo hincapié en el derecho a una educación adaptada e inclusiva.

Marian, alumna-trabajadora de FP Dual de la Oficina Cognitiva de Amicos, reivindicó la necesidad de más oportunidades laborales y formativas para el diseño de la vida independiente y autónoma de las personas con discapacidad.

Autoridades y representantes de empresas y colectivos, en el festival de Amicos. / Cedida

El encargado de cerrar el acto fue el manifiesto del CPR Bayón, leído por el alumno de sexto David Justicia, en el que se señaló que “el Festiritititi es un festival para jugar, compartir y sentirnos iguales, sin que las diferencias nos separen. De cada persona aprendemos algo valioso. La igualdad no es algo que se aprenda, es algo con lo que nacemos todas y todos”.

Con esta nueva edición, el Festiritititi se reafirma cómo una de las grandes citas anuales de la comarca, un espacio donde juegos, emociones y diversidad se unen para recordar que la inclusión real se construye cada día.

El Festiritititi 2025 fue posible gracias a la financiación del Grupo Jealsa a través de su programa We Sea, y de la colaboración de la Consellería de Política Social e Igualdade, Gadis, Veolia, Mc Donald’s Rías Baixas, Grupo Nosa, Fesba, Boiresa y Ángel Mar.