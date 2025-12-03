Colorido desfile con paraugas en Barbanza a prol da inclusión das persoas con diversidade funcional

A asociación Ambar celebrou este mércores o Día Internacional das Persoas con Discapacidade co alumnado dos colexios de Infantil e Primaria Fernández Varela (A Pobra), O Grupo e Artes (Ribeira) que tiñan previsto participar nunha marcha pola comarca, suspendida pola chuvia.

En cada centro leuse o manifesto conxunto co lema Baixo un mesmo paraugas, para sensibilizar sobre os dereitos e a inclusión das persoas con diversidade funcional. Logo fíxose unha apertura colectiva de paraugas de cores ao ritmo da canción Mensajes del agua, de Macaco.

Nalgúns centros, os participantes crearon un mural, e noutros realizaron un desfile cos paraugas que deseñaron para a ocasión. A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, participou nos actos de Artes.