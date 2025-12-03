TRÁFICO
Una conductora y una niña heridas en un accidente en Ribeira
Los bomberos tuvieron que liberar a la mujer
Una conductora y una niña de corta edad resultaron heridas este mediodía tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban por la AG-11, a la altura del kilómetro 38, en Palmeira (Ribeira).
El turismo colisionó contra la mediana y como consecuencia del impacto, los bomberos tuvieron que ayudar a sacar la conductora del vehículo. Para ello, procedieron a cortar el respaldo de uno de los asientos del coche. La niña, por contra, estaba liberada y accesible.
Fue la propia conductora accidentada quien llamó al 112 Galicia para solicitar asistencia sanitaria para ella y la niña. Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaron un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos y el GAEM de Ribeira, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la autovía.
