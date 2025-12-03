Donar sangre puede tener premio en A Pobra: una cesta navideña
Vegalsa-Eroski la sorteará entre los donantes que acudan este jueves a la unidad móvil que se instalará en el polígono
El polígono industrial de A Tomada (A Pobra) acogerá este jueves, de 09.30 a 15.00 horas, la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que se situará frente a las instalaciones de Protección Civil.
Con el objetivo de incentivar la donación, la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski sorteará una cesta con productos navideños entre todas las personas que se acerquen a donar sangre durante la jornada.
“La iniciativa se enmarca en las acciones de dinamización que desde la directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada impulsamos con el propósito de convertir el espacio en un entorno atractivo y abierto a todo tipo de actividades, incluidas aquellas de carácter social y benéfico”, resalta la presidenta del organismo, Isabel Cañas.
En este sentido, “la colaboración con Vegalsa-Eroski refuerza esta línea de trabajo, favoreciendo la implicación del tejido empresarial en iniciativas de interés colectivo”, añade la también directora de Relaciones Externas de Congalsa.
Esta participación refuerza además los lazos entre la empresa de distribución alimentaria, el polígono y ADOS, consolidando una relación de colaboración positiva.
Dinámica del sorteo
Durante toda la jornada, las personas que acudan a donar sangre podrán cubrir sus datos en los cupones habilitados al efecto y depositarlos en una urna situada en la unidad móvil. A las 15.00 horas, una vez finalizado el horario de donación, se procederá a extraer un cupón ganador, cuyo titular podrá recoger la cesta con productos típicos navideños durante la tarde en el Eroski Center de A Pobra.
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza
- Un rayo deja inoperativos los semáforos de Santiago y limita los accesos al túnel del Hórreo
- Una marca gallega de calzado vegano abre su primera tienda física en As Cancelas
- Los propietarios del Hotel A Quinta da Auga compran el Pazo do Cotón de Negreira
- Maite Flores lanza su candidatura a rectora de la USC y rechaza descentralizar Medicina: 'No se pensó en los estudiantes
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»