Donar sangre puede tener premio en A Pobra: una cesta navideña

El polígono industrial de A Tomada (A Pobra) acogerá este jueves, de 09.30 a 15.00 horas, la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que se situará frente a las instalaciones de Protección Civil.

Con el objetivo de incentivar la donación, la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski sorteará una cesta con productos navideños entre todas las personas que se acerquen a donar sangre durante la jornada.

“La iniciativa se enmarca en las acciones de dinamización que desde la directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada impulsamos con el propósito de convertir el espacio en un entorno atractivo y abierto a todo tipo de actividades, incluidas aquellas de carácter social y benéfico”, resalta la presidenta del organismo, Isabel Cañas.

En este sentido, “la colaboración con Vegalsa-Eroski refuerza esta línea de trabajo, favoreciendo la implicación del tejido empresarial en iniciativas de interés colectivo”, añade la también directora de Relaciones Externas de Congalsa.

Esta participación refuerza además los lazos entre la empresa de distribución alimentaria, el polígono y ADOS, consolidando una relación de colaboración positiva.

Dinámica del sorteo

Durante toda la jornada, las personas que acudan a donar sangre podrán cubrir sus datos en los cupones habilitados al efecto y depositarlos en una urna situada en la unidad móvil. A las 15.00 horas, una vez finalizado el horario de donación, se procederá a extraer un cupón ganador, cuyo titular podrá recoger la cesta con productos típicos navideños durante la tarde en el Eroski Center de A Pobra.