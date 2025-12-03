O Concello de Noia incorpora unha nova psicóloga á Unidade de Prevención da Drogodependencia
A Corporación aprobará a transferencia deste servizo ao Sergas
O Concello de Noia vén de reforzar a Unidade de Prevención da Drogodependencia (UPAD) coa incorporación dunha nova psicóloga, dando resposta a unha demanda histórica e culminando o proceso de contratación iniciado nos últimos anos.
Ao mesmo tempo, está previsto que na próxima sesión plenaria extraordinaria se aprobe de maneira definitiva a transferencia da UPAD ao Servizo Galego de Saúde (Sergas), tal e como xa acontece con outras unidades de drogodependencia existentes no resto de Galicia.
A concelleira de Servizos Sociais, Sandra González, destacou a importancia deste paso sinalando que “era unha reivindicación constante que o Sergas asumise esta competencia sanitaria, polo que celebramos que a Xunta de Galicia dea resposta a esta necesidade e garanta a continuidade do servizo no noso municipio”.
González explicou tamén que o proceso administrativo se prolongou debido ás peculiaridades técnicas e organizativas da UPAD de Noia, pero confía en que unha vez formalizada a transferencia se poidan abordar estes aspectos nunha comisión específica.
"Agardamos que se poñan sobre a mesa solucións en materia técnica e de recursos humanos, asegurando que os profesionais se incorporen coas mesmas condicións laborais que teñen na actualidade”, sinalou.
Coa chegada da nova psicóloga e a integración da unidade no sistema sanitario público galego, o Concello de Noia reafirma o seu compromiso coa prevención e o tratamento das adiccións e coa mellora dos servizos que se prestan á cidadanía.
