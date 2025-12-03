Outes recupera la concesión del edificio de deportes náuticos de O Freixo

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, acompañada del presidente de Portos, José Antonio Álvarez, y del alcalde de Outes, Francisco Calo, visitó este miércoles el edificio de deportes náuticos de O Freixo, construido en 2011 por el ente público con una inversión de 500.000 euros y cuya gestión asumirá de nuevo el Concello en las próximas semanas a través de una concesión.

La administración local gestionó el edificio desde su construcción hasta 2024, cuando venció la concesión sin que el anterior Ejecutivo municipal pidiera su renovación. En mayo de este año el actual Gobierno inició de nuevo el trámite de solicitud de concesión a Portos para recuperar la actividad náutico-deportiva en el inmueble.

Portos otorgará el título administrativo que así lo habilita con exención total de las tasas, como recoge la ley, al tratarse de una administración local que desarrollará actividades sin ánimo de lucro.

La concesión permitirá que el edificio, de 550 metros cuadrados y diseñado para las actividades deportivas, vuelva a albergar el uso de escuela de vela, así como de sede y centro de entrenamiento de piragüismo, entre otras.

Durante su visita a O Freixo, la conselleira do Mar anunció también que Portos de Galicia tiene prevista la pavimentación del vial portuario, así como la renovación del firme en el entorno de la dársena en los puntos en los que es necesario. Para estas actuaciones, que se incluyen en los Orzamentos de la Xunta de 2026, se prevé una inversión de 80.000 euros.