Outes recupera la concesión del edificio de deportes náuticos de O Freixo
Había caducado sin que se solicitase su renovación, y ahora volverá a ser escuela de vela y centro de entrenamiento de piragüismo
La conselleira de Mar, Marta Villaverde, acompañada del presidente de Portos, José Antonio Álvarez, y del alcalde de Outes, Francisco Calo, visitó este miércoles el edificio de deportes náuticos de O Freixo, construido en 2011 por el ente público con una inversión de 500.000 euros y cuya gestión asumirá de nuevo el Concello en las próximas semanas a través de una concesión.
La administración local gestionó el edificio desde su construcción hasta 2024, cuando venció la concesión sin que el anterior Ejecutivo municipal pidiera su renovación. En mayo de este año el actual Gobierno inició de nuevo el trámite de solicitud de concesión a Portos para recuperar la actividad náutico-deportiva en el inmueble.
Portos otorgará el título administrativo que así lo habilita con exención total de las tasas, como recoge la ley, al tratarse de una administración local que desarrollará actividades sin ánimo de lucro.
La concesión permitirá que el edificio, de 550 metros cuadrados y diseñado para las actividades deportivas, vuelva a albergar el uso de escuela de vela, así como de sede y centro de entrenamiento de piragüismo, entre otras.
Durante su visita a O Freixo, la conselleira do Mar anunció también que Portos de Galicia tiene prevista la pavimentación del vial portuario, así como la renovación del firme en el entorno de la dársena en los puntos en los que es necesario. Para estas actuaciones, que se incluyen en los Orzamentos de la Xunta de 2026, se prevé una inversión de 80.000 euros.
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza
- Un rayo deja inoperativos los semáforos de Santiago y limita los accesos al túnel del Hórreo
- Una marca gallega de calzado vegano abre su primera tienda física en As Cancelas
- Los propietarios del Hotel A Quinta da Auga compran el Pazo do Cotón de Negreira
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?