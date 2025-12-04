El PP de Noia contraataca aireando también facturas del PSOE y Marea Cidadá en bares y restaurantes

Había cierta expectación mediática este jueves en Noia ante la rueda de prensa convocada por el portavoz municipal del PP y exalcalde Santiago Freire, en relación a la polémica suscitada por el cargo de facturas de su grupo al Concello correspondientes a cenas y consumiciones en locales hosteleros.

Freire ya dijo en su día, en declaraciones a este diario, que descartaba dimitir y que esos gastos encajan en la asignación anual que recibe el grupo popular para gastos de funcionamiento, pero también había anunciado "análisis y reflexión".

Pero, acompañado de los demás ediles del PP, Freire compareció este jueves para contraatacar al actual Gobierno aireando también facturas que PSOE y Marea Cidadá (que actualmente forman parte del Ejecutivo junto al edil no adscrito Luis Alamancos) cargaron a las arcas municipales por consumiciones en locales hosteleros.

Factura de 650,16 euros que el PSOE de Noia cargó al Concello por "pinchos" en una "reunión con la militancia". / Cedida

Santiago Freire asegura que hay "aproximadamente una veintena" de facturas "por pinchos, canapés, cervezas, embutidos, menús... por importes que van desde los 90 a los 650 euros".

Entre ellas, la que cargó el PSOE al Concello el 20 de marzo de 2023, por 650,16 euros, en concepto de "pinchos reunión grupo municipal PSOE de Noia con militancia", y otra de Marea Cidadá, de 400 euros, por "organización xuntanza de Nadal con catering".

Factura de 400 euros que Marea Cidadá cargó al Concello por una "xuntanza de Nadal con catering". / Cedida

"Todos los partidos políticos cn representación en el Concello justificaron gastos de hostelería y otros servicios con cargo a las asignaciones correspondientes a los grupos municipales", dijo el portavoz de los populares.

Freire denuncia la "doble moral" del actual Gobierno local y una "campaña de descrédito y difamación" contra él y contra el PP de Noia.

Pero el exregidor va más allá y señala que "PSOE y Marea Cidadá justificaron gastos con facturas emitidas por empresas vinculadas directamente con integrantes de ambas formaciones políticas". Un "intercambio de facturas de empresas vinculadas a Marea Cidadá hacia el grupo socialista y viceversa, de sociedades vinculadas al PSOE hacia el grupo Marea Cidadá que superan los siete mil euros", señaló.

Por su parte, el alcalde, el socialista Francisco Pérez, restó importancia a ambas críticas de los populares señalando que "solo hay una factura de gastos en hostelería del PSOE y otra de Marea Cidadá" y que "las nuestras no tuvieron reparos de Intervención, como las del PP".

En cuanto al "intercambio de facturas", el regidor considera "normal" que una empresa vinculada a Marea Cidadá "encargue" servicios al PSOE "y viceversa". "¿A quién le encarga servicios el PP?", se preguntó Pérez.

Desde Marea Cidadá, Manuel Seijas remitió a este diario a las explicaciones del alcalde sobre un asunto que, en su opinión, "es de risa".

Respecto a las numerosas facturas por gastos en hostelería que el grupo popular cargó al Concello en los últimos años, el Gobierno local ya presentó una denuncia al respecto ante el Tribunal de Cuentas y estudia hacer lo mismo "por la vía penal".