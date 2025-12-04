Xunta e Concello de Porto do Son proxectan importantes melloras no centro médico de Portosín
Renovarán a cuberta e reforzarán a estrutura do inmoble cunha cámara de aire para eliminar as humidades
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, mantivo este xoves unha xuntanza co alcalde de Porto do Son, Luís Oujo, para abordar a mellora das infraestruturas sanitarias do municipio, entre elas, importantes reformas no consultorio de Portosín, que presenta un importante problema de humidades.
O Concello encargará o anteproxecto e as actuacións financiaranse a medias entre ambas as administracións. Está previsto renovar a cuberta e reforzar a estrutura do inmoble para dotalo de cámara de aire en todo o seu perímetro.
O encontro tamén serviu para avanzar no proxecto do futuro novo centro de saúdeque se construirá no municipio. A ese respecto, o alcalde informou que en vindeiras datas o Concello remitirá a documentación municipal relativa á parcela de cara á súa cesión ao Servizo Galego de Saúde. Unha vez cumprimentado ese trámite poderá licitarse a redacción do proxecto construtivo do novo dispensario.
O futuro inmoble contará con 5 consultas de médico de familia, 4 de enfermería, 1 de farmacia, 1 de odontoloxía, 1 sala de respiratorios, 1 consulta de urxencias, 2 consultas polivalentes, despacho de traballador social e 1 sala de toma de mostras. Así mesmo, disporá dunha área da muller, área pediátrica e área de rehabilitación.
