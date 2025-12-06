Empleo, diversificación y resiliencia: Rianxo resetea la gestión del monte

El Pazo do Martelo, de Rianxo, acogió este viernes la presentación del balance del Laboratorio Ecosocial del Barbanza, un proyecto pionero en el que la Plataforma pola Defensa do Monte (en la que se integran 9 comunidades de montes, 6 de ellas de Rianxo) trabajó durante dos años junto con otras entidades y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad por mejorar la gestión sostenible del territorio forestal.

Un proyecto referente en prevención de incendios, recuperación de tierras en abandono, creación de empleo, diversificación de la comercialización de productos y mejora de la biodiversidad.

La iniciativa surgió ya en 2020 de la mano de la Fundación RIA, en colaboración con la USC y sumó el apoyo de la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Concello de Rianxo. En los dos últimos años se llevaron a cabo actuaciones en más de 500 hectáreas, con trabajos silvícolas y de ganadería regenerativa que contribuyeron a rediseñar la gestión de los montes creando nuevas oportunidades para generar empleo.

Entre esas actuaciones destacan: la plantación especies frondosas (más de tres mil castaños) en una superficie de 7 ha en Leiro; la eliminación de especies invasoras en 72 ha (32 de eucaliptos y 40 de acacia negra y mimosa); la gestión de la biomasa en más de 250 ha; la creación de un rebaño mancomunado de 150 cabras; la creación de una comunidad energética; a producción de 30 m³ de compost; y la realización de pruebas de restauración de suelos en 64 parcelas. Se adjudicaron 13 lotes de trabajos forestales a 6 empresas locales por 400.000 € para los que se contrató a 18 personas.

En las numerosas actividades de voluntariado ambiental (24 de ellas llevadas a cabo en colaboración con la Fundación Montescola) participaron 600 personas.

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, dijo que el trabajo llevado a cabo supuso «una transformación radical de la manera de entender nuestra relación con el monte» y destacó la necesidad de «seguir avanzando en esa dirección para que esa transformación llegue a todos los montes». «El reto que tenemos por delante es darle continuidad a este impresionante proyecto que supone una auténtica transformación del monte rianxeiro», añadió.

El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, destacó la «ejemplar colaboración institucional» en torno a un proyecto financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 1,9 millones de euros. «El rural tiene futuro y proyectos como este pueden ayudar a fijar población en él», añadió Abalde.

Rafael Saco, presidente de la Plataforma pola Defensa do Monte, dijo que «este proxecto funciona e é replicable noutros lugares».